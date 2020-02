De l'intêret d'une production Européenne

Ben oui, et quand on les fait nous même ils coûtent 3-4 ou 5 X plus cher ... chercher l'erreur !



Le Hellfire esr à 110 000$ sur wikip, pas vérifié sur Ebay !

Zont peut être obtenu une promotion sur des stocks US de qq années ??



https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire



Et il y a du Brimstone à 105 000 £ Chez les GB !



https://en.wikipedia.org/wiki/Brimstone_(missile)

--------------------



Version France :



http://www.defenseindustrydaily.com/fra ... mbs-06200/



Lire les commentaires !



Aug 27/10: Cost. The French CPRA’s 2010 report creates a bit of a kerfuffle when La Tribune that the AASM program totals EUR 846 million, including development and 2,348 bomb kits. That divides out as EUR 360,036 per bomb, or $457,650, about 18 times the cost of a $25,000 JDAM kit. Sagem says the actual program target is 4,148 kits, which includes variants beyond GPS, and works out to about EUR 204,000/ $259,000 if R&D is included. Sagem also reminds people that the actual sale price of each weapon is far lower: “Le prix annonce est aberrant par rapport a celui du marche”.



Program cost is also said to be within 5% of its original budget, which is hard to reconcile with the 2005 parliamentary report that placed the program’s cost at EUR 430 million. The same claim is often made by American firms when a program is re-baselined. Sometimes it’s valid, because the extra cost comes from extra orders. Sometimes it isn’t. Sources: Secret Defense external link, “Une bombe francaise a 360.000 euros piece – Sagem conteste (actualise)” (Dernière édition le 18 juin 2015 21:11)

_________________

JPRS