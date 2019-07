Bonjour je suis nouvellement inscrit sur le forum, et j'aurais besion de renseignements concernant le métier de mécano aéro.

En fait voilà mon fils vient de passer son bac pro mécanique industrielle option poids lourd et il souhaiterai intégrer l'école de maistrance dans la marine pour pouvoir bosser sur les hélico en tant que mécano aéro j'aimerai savoir si cela est possible avec le bac qu'il a, apparement dans l'armée de terre cela lui a été refusé car il n'avait pas le bac pro adapté (mécano aero).

Merci de vos lumières nous sommes un peu paummé et il aimerai vraiement travailler sur les hélico !