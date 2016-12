mitsubishi X2 Shinshin

bonjour a toute et a tous je suis nouveau sur ce forum donc soyer indulgent s il vous plais ^^.



je suis installer au japon depuis plusieurs mois maintenant et plus particulièrement a Gifu.

je scrute le ciel tous les jours a la recherche de ces avions qui nous font revers mais a chaque

fois je ne vois "que" des F2,F15 ou des F4 et T2, sans parler des transporter C1,C2...



MAIS aujourd hui je me réveille je prend mon café, quand j entend un moteur que je ne connais pas

tous de suite j ai penser au X2 Shinshin.



bon trêve d anecdote.



Le X2 Shinshin et le nouveau prototype de la JASDF.

fabriquer par Mitsubishi et inspirer grandement du F22&F35 luis donnant une taille intermédiaire

pour la version final au f35&f22.

probablement furtif ( je dis probablement car j ai parler avec des personnes... de la JASDF me disant que beaucoup de fausse informations tourne sur cet avions), il reprend la pousser vectoriel et l’architecture du F22 mais avec des technologie du F35 sur l avionique.

il es toujours en teste a base vitesse avec train sortis mais dejas je peux voir qu il es plus maniable que le F2-viper qui l accompagne et pour le moment il a une attitude de vol plutôt saine.

il fait un bruit tres grave et qui porte assez loin je trouve comparer au avions français ou même américain.



( haaa il viens de passer devant ma fenetre ^^ il es vraiment mieux proportionner que le F35 )



je continuerais d enrichir cet rubrique au fur et a mesure de ces teste.

je vous remercie