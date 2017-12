Siège éjectable mk10 des Mirage 2000

Bonjour,



Je suis actuellement étudiant en deuxième année de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs en filière PSI.

Pour les oraux des concours nous devons présenter un projet à l'oral, le TIPE. Ce projet doit être en lien direct avec deux matières qui sont la physique et les sciences de l'ingénieur. Le sujet que j'ai décidé d'étudier est la trajectoire d'un siège éjectable lors d'une éjection à basse altitude ainsi que la survie du pilote.

Je me tourne donc vers vous afin d'obtenir quelques informations concernant le point suivant: quelle force d'accélération subit le pilote lors du début de l'éjection?

J'entends par cette question le "nombre de G" appliqué au pilote après l'explosion de la charge initiale avant la sortie du cockpit et une fois en contact avec l'air.



Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ce message et espère obtenir quelques réponses.



Cordialement