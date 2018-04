Quand mettront nous les Alouettes 3 de l’aéronavale au rebut?

Juste une question, y en a-t-il parmi vous qui roulerai dans un véhicule de plus de soixante ans, qui ne soit pas de collection?

Moi pas!

Mais dans la marine, cela se fait tous les jours, alors que l'on oblige les hélicoptères survolant des agglomérations à être biturbine, ceux de la marine, qui par définition sont employés en mer, disposent d'une seule turbine et d'une avionique datant des années soixante, nos ministres dépensent généreusement l'argent de nos impôts mais lorsqu'il s'agit de la sécurité ou de la vie de nos soldats comme par hasard il n'y a plus de fonts; cherchez l'erreur!!!