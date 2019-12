Auteur Message

aero56

# 16 janvier 2007 09:37

Bonjour,



Je souhaiterais avoir des renseignements concernant la création d'une unité de construction d'avion en composite basée à l'aéroport de Guiscruiff dans le 56. La société est apparement en cours de création, nom éventuel : JYP'AIR. PDG Jean Yves Piquereau. Quelqu'un est-il au courant du projet? Quelqu'un a des infos?



Merci d'avance

juju

# 23 janvier 2007 12:39

bonjour,



je suis en attente depuis 1 an concernant mon embauche,

j'ai démissionner de mon ancien emploi au mois de juillet 2006 car jedevais commencer le 1 aout puis au mois de septembre et je n'ai plus de nouvelle depuis le mois de novembre 2006.

je suis en contact avec M MAGNIER.

je n'ai pas d'autres nouvelles.



vous pouvez me joindre au 0625392733

jubeau_laurent@yahoo.fr

ICARIUS

# 28 janvier 2007 23:11

Bonjour,



J'ai déja lu un article sur cette société,elle aurait eut un marché avec l'UNESCO.Vous pouvez vous renseigner auprès du TELEGRAMME DE BREST ,un journaliste à fait un article sur JYP'AIR en 2006.



Bon courage

papap

# 2 octobre 2007 15:46

A ma connaissance l'entreprise est toujours en phase de montage. C'était risqué de démissionner sans avoir plus d'info.

JEANPAULZUREK

# 22 novembre 2007 19:02

HO HO HO !!! PAPAP belle information sur l'usine en phase de montage,pour info le projet est en phase

de démontage.

Yume

# 22 novembre 2007 19:12

belle info, mr le detective... mais pour quelle raison?



deja la faillite?

JEANPAULZUREK

# 10 janvier 2008 17:45

detective44 a écrit : Des informations début 2008, le projet est définitivement arreté, plus personne ne souhaite suivre l'homme à scandale,nous possédons une

revue de presse depuis début 2008 sur le parcours de l'homme à lire de toute urgence afin de comprendre l'affaire, a bientot..... (Message édité par detective44 le 10/01/2008 18h35)

ramsesdix

# 14 janvier 2008 11:34

Detecive44, merci de nous donner les details de cette revue de presse en nous transmettant par exemple le lien internet.

Dans l'attente ....

ramsesdix

# 14 janvier 2008 17:24

ReBonjour detective 44,



Je suis tres surpris de lire votre revue de presse que vous avez bien voulu m'envoyer car elle date de 2002, or vous annonciez sur votre post du 10/01/08 que vous aviez quelque chose de recent.... Je m'attendais à quelque chose de croustillant ! voire un scoop.

Alors commant pouvez vous ecriire que le projet est definitivement arrété?

Dans l'attente de vos nouveau elements....

JEANPAULZUREK

# 14 janvier 2008 18:17

ramsesdix a écrit : ReBonjour detective 44,



Je suis tres surpris de lire votre revue de presse que vous avez bien voulu m'envoyer car elle date de 2002, or vous annonciez sur votre post du 10/01/08 que vous aviez quelque chose de recent.... Je m'attendais à quelque chose de croustillant ! voire un scoop.

Alors commant pouvez vous ecriire que le projet est definitivement arrété?

Dans l'attente de vos nouveau elements....

JEANPAULZUREK

# 14 janvier 2008 18:28

j'ai dis simplement que je dispose d'information depuis

début 2008, il est évident que j'ai des dossiers très important sur le devenir de l'entreprise, maintenant vous savez qui je suis, avant d'avancer sur nos relations, je dois savoir, vos propres interets sur ce projet.

vous n'etes pas surpris de cette revue de presse, alors

qui etes vous ??????

papap

# 16 janvier 2008 15:50

Je trouve qu'on n'avance pas beaucoup , pour l'instant,je vois des affirmations gratuites. Et la revue de presse elle est où? Et puis, ce n'est pas la presse qui fait les entreprises. Bref pas grand chose de nouveau.

Je crois que sans s'emballer, il faut garder l'espoir.

ramsesdix

# 18 janvier 2008 17:29

je travaille actuellement dans le monde de l'aeronautique (44) et pourrai etre interessé de changer travail...

Donc je me tiens informé de toute evolution du marché et surtout d'eventuelle societe qui pourrait recruter ...

Je suis donc preneur de toute information, voire de dossiers importants, au sujet de JYP'AIR.

Merci de nous eclairer avec du concret...

Ram

papap

# 21 janvier 2008 09:04

Je connais bien le projet et je me répète, il ne faut pas s'emballer et rester prudent. Et surtout ne pas quitter femme et enfants sur un coup de tête ou sur des annonces ponctuelles. Attendez du concret.

JEANPAULZUREK

# 4 février 2008 13:16