Expérience et furtivité

luffy

Membre Inscrit le 11/11/2008

# 11 novembre 2008 14:10

Bonjour !





Actuellement élève en classe préparatoire à Orléans, nous souhaiterions trouver une expérimentation viable qui tournerait autour de la " furtivité ". Nous nous tournons alors vers ce forum dédié aux passionnés d'aéronautique pour nous aider et nous aiguiller dans nos recherches.



Notre première idée serait de tester la détection d'un objet grâce à un dispositif d'émission-réception d'ondes électromagnétiques (un radar). Par suite, nous essayerons différent matériaux, et différentes formes d'objet, dans le but de trouver la meilleur disposition ou tout du moins d'améliorer la "furtivité" de notre objet. Notre question est donc la suivante : Serait -ce à votre avis une bonne expérimentation?



Ou sinon que nous proposeriez vous d'autre?



Merci beaucoup de votre attention.

boris

Membre Inscrit le 13/08/2008

# 11 novembre 2008 16:00

salut à vous et bienvenue ici



L'idée me parait bien, c'est super intéressant.



Encore faut-il faut il trouver les bon matériaux souvent très onéreux et les formes très complexes qui permettent de dévier les ondes radars (profil taillé et usiné au laser).Il existe aussi des techniques pour absorber ces même ondes comme la peinture de certains avions mais ici aussi ça va être assez difficile à trouver.Cela vient du fait que les trois quart du temps la furtivité est utilisé à des fins militaires et est donc gardé (secret défense) par les pays qui possèdes ces méthodes.



déjà un petit mot sur la furtivité...

http://www.aviation-fr.info/militaire/furtivite.php



un petit truc sympa sur la forme des avions et des missiles

http://www.onera.fr/images-science/expe ... tivite.php

http://www.onera.fr/images-science/expe ... -radar.php



un autre site parlant de la furtivité

http://briconique.free.fr/furtivite.html



et un forum posant la même question que vous.Je trouve les réponses plutôt pertinantes

http://forums.futura-sciences.com/tpe-t ... radar.html



Sinon vous pouvez travailler sur la précision des radars par exemple avec le soucis de quantité d'avions : pourquoi on ne détecte qu'un écho alors qu'il y a plusieurs cibles ? c'est une façon comme une autre de devenir furtif. Ou les soucis de basses altitudes (avions cachés par le relief). Le soucis de la chaleur avec les radar des missiles et la forme des réacteur qui en dégage plus ou moins (F22)... ou encore les miroirs qui dévis les visée laser.



voilà en espérant vous avoir éclaircie les idées...tiens nous au courant des expériences que tu réalise et de leur résultat et n'hésite pas si tu as d'autres questions.



@+

nicorafale

Membre Inscrit le 20/06/2008

# 12 novembre 2008 19:32

salut,

voici un lien d'aéroweb sur la furtivité:



http://www.aeroweb-fr.net/dossiers/doss ... tivite.php



++

luffy

Membre Inscrit le 11/11/2008

# 13 novembre 2008 13:03

Bonjour,



Je vais étudié les sites que vous m'avez donner avec le plus grand intérêt ! Merci beaucoup pour vos réponses =)



Je vous tiens au courant bien entendu !



(Message édité par luffy le 13/11/2008 13h04)

nicorafale

Membre Inscrit le 20/06/2008

# 13 novembre 2008 20:12

ok de rien luffy et bonne chance pour ton projet

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

# 17 novembre 2008 16:13

Bonjour Luffy,

Ton projet me paraît très intéressant, mais n'essaie pas de rendre ton objet "invisible". A mon avis tu pourrais faire des expériences avec un émetteur d'utrasons comme des appareils de mesure vendus dans les centres de bricolage (pas les lasers). Essayer de mesure la variation de l'intensité des échos en fonction de l'inclinaison et de la forme de la cible serait un premier pas. Tu pourrais ensoire utiliser des surfaces différentes, striées, lisses, rugueuses... poir voir si cela change la donne. Pour ce qui est du radar, on utilise sur les voiliers, les bouées, etc. des réflecteurs à coins et ont doit pouvoir faire l'inverse avec des formes plus fuyantes.

Bonne chance pour ton projet

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

Claudie

Membre Inscrit le 17/09/2014

# 17 septembre 2014 09:14

Bonjour à tous, malgré pas mal d'années, nous reprenons l'idée de luffy pour notre TIPE, qui nous parait très intéressante. Nous aimerions savoir ce que tu es parvenu à modéliser et quelles experiences as-tu menées.

En te remerciant et espérant que tout va bien pour toi, et à fortiori pour vous tous.

Claudie.

