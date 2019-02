Auteur Message

Le premier essais en vol a débuté à Kisarazu en août 1945 avec le lieutenant Suzumu Takaoka aux commandes.



Caractèristiques :



- Longueur : 8.13 m.

- Envergure : 10.00 m.

- Hauteur : 2.95 m

-Surface alaire : 13,02 m2



Poids :



-Vide : 2.300 kilos.

-Chargé : 3.507 kilos.

-Décollage maximum : 4.088 kilos.



Motorisation :



2 turboréacteurs Ne-20.

Poussée : 2.094 lbf



Performances estimées :



Vitesse maximum : 695 kms.

Range : 937 kms.

Plafond : 12.303 m.



Ishikawajima Ne-20



(Dernière édition le 14 décembre 2013 14:15)

Nakajima Kikka.



Messerschmitt Me 262



Finalement, la ressemblance n'est pas du tout évidente...

Même dans la motorisation, c'était autre chose...



Nakajima Kikka.



Me-162



C'était un prototype qui n'a pas beaucoup volé et fut abandonné assez vite. Dommage, ce projet avait de la gueule... Et dire que l'unique exemplaire a été balancé à la ferraille. (Dernière édition le 4 avril 2015 07:17)

