moteur de cox

En fait, tu n'as plus la culasse, ni les cylindres d'origines, et si tu regardes bien, tu as certainement un carburateur Solex 32 ? Bref, le moteur "avionisé" VW 1600, n'a plus le même ordre d'allumage (qui se faisait par rapport au volant moteur à l'origine), grosso modo un bon réglage de 10 ° d'avance avant le PMH (point mort haut).

