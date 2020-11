j'ai besoin d'aide pour un projet

Bonjour,



je m’appelle Stan Ladrière je suis un étudiant tres bricoleur de 17 ans. Je suis en terminal en bac S en Belgique et pour le bac je dois donc faire un projet de fin d'année avec un camarade de classe.



Donc voila nous avons l’idée de construire un avion qui pourrait recharger la batterie avec des panneaux solaires qui sont situées sur les ailes de l'avion.



pour pouvoir recharger la batterie il faudrait donc beaucoup de place pour les panneaux solaires et donc de grandes ailes.

ce qui nous a menés a partir sur un modèle de planeur (motoplaneur?)



je ne m'y connais pas vraiment donc j'aimerai avoir votre avis ou des propositions sur quel type ou modèle d'avion qui serait le mieux.



toute proposition ou aide sont les bienvenues !!



Merci beaucoup.

Stan Ladriere