Recherche constructeurs de Zenair (CH601UL) pour Rêve'Ailes

Auteur Message

Rêve'Ailes

Membre Inscrit le 17/11/2015

2 messages postés # 17 novembre 2015 19:16

Bonjour à tous,



Je fais partie de l'association étudiante de l'ISAE Rêve'Ailes, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler (pour plus d'infos : https://www.facebook.com/ReveAiles). Notre projet est de construire un Zenair CH601 UL équipé d'un malonnier pour permettre la formation de pilotes paraplégiques à l'aéroclub de Revel (31). L'assemblage a débuté en 2011, et la dérive ainsi que le plan horizontal sont à présent terminés. Au niveau de la cellule, nous avons bien avancé ces dernières années, et nous avons récemment débuté l'assemblage du tronçon central et du fuselage arrière (vous pouvez voir quelques photos sur le Facebook de l'association). Néanmoins, nous aimerions améliorer un tant soit peu notre rythme de croisière, et pour cela, nous aimerions entrer en contact avec un constructeur ayant déjà fait ses preuves sur ce type d'appareil (un Zenair CH601 UL serait le mieux, mais un autre type de Zenair peut aussi convenir). L'idée serait de raccourcir le temps d'attente des réponses que l'on se pose par l'intermédiaire d'un tel constructeur.



Est ce que ceux d'entre vous qui ont déjà construit ce type d'appareil pourraient me contacter par MP ? Ou bien, si vous en connaissez un, pourriez-vous me transmettre ses coordonnées ?



Par ailleurs, le président fondateur a été désigné pour être le premier pilote de l'appareil, et il aimerait bien se former sur Zenair avant de prendre en mains le nôtre. Par conséquent, nous recherchons un aérodrome dans la région bordelaise ou toulousaine qui aurait, parmi sa flotte, un Zenair (CH601 UL de préférence, pour correspondre au mieux à celui que l'on construit). Quelqu'un saurait où l'on peut trouver ça ?



Je vous remercie d'avance ! Un tel contact nous serait d'une grande aide et pourrait nous permettre de nous rapprocher du but qui nous fait tant rêver : voir voler notre propre avion !



Cordialement,

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 012 messages postés # 17 novembre 2015 20:12

Par curiosité, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un malonnier et comment ça fonctionne ?

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

Rêve'Ailes

Membre Inscrit le 17/11/2015

2 messages postés # 19 novembre 2015 17:28

Bien sûr ! Un malonnier est un système qui permet aux personnes souffrant de paraplégie de piloter (et d'être brevetées !) comme des pilotes valides ! Le meilleur exemple que j'ai à vous donner est celui de Dorine Bourneton, qui a récemment été brevetée voltige grâce à son malonnier (!) : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ ... 97023.html .

Son principe de fonctionnement est assez simple : il s'agit d'une commande manuelle intégrée au tableau de bord qui permet de bouger les palonnier non pas avec les pieds, mais bien avec les mains. C'est simplement une commande de renvoi en fait. Le nôtre a été designé par les élèves de l'école dans le cadre de projet de 2ème année, et est donc un peu différent de celui que l'on voit sur la vidéo.

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 9 janvier 2016 07:03

Cool, donc le Palonnier, c'est pour les pieds, le Malonnier, c'est pour les mains, et le Coulommiers alors ? c'est piloter sans les mains, sans les pieds ? (Dernière édition le 10 janvier 2016 14:13)

_________________

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...

Zoro159

Membre Inscrit le 30/04/2019

4 messages postés # 30 avril 2019 08:19