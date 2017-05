résistance au Flambage d'une aile d'avion(falcon 2000)

bonjour,



Je viens de découvrir ce merveilleux forum, passionné d'aéronautique et actuellement en L3 physique .

Je dois présenter un projet qui à pour but de dimensionner une aile d'avion , afin que cette dernière résiste au flambement .

Petit problème le flambement est surtout analysé sur les fuselage et je ne trouve pas grand chose sur le net pour une aile simple.



Le grand problème c'est que je ne comprends pas comment le phénomène de flambage qui devrait s’expliquer par un effort normal de part et d'autre de l'aile (emplanture et bout d'aile)peut venir comprimer l'aile entre ces deux points et créer le flambement, par quelles forces ce phénomène se produit t il ?







Je suis perdu .



Merci d'avance