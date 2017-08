j'ai besion d'aide a propos de tuyauterie

Est-ce que vous pouvez me donner quelques informations sur la tuyauterie en aéronautique ?

je vais commencer la formation pour un poste de technicien dans une entreprise la semaine prochaine et je veux avoir une idée sur les opérations,la programmation des machines et l'utilisation en générale de la tuyauterie sur un avion

je vous remercie d'avance et j’espère que je ne vous dérange pas avec ce sujet car c'est la première fois que je participe dans ce forum que je trouve vraiment trés intéressant

TAZI HASSAN