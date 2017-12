Aube de turbine

Bonjour à tous;



On m'a offert 4 aubes de turbine de CFM56 reformé de l'aviation. J'aimerais en remettre une "à neuf" et gardé les autres dans leur jus.

Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la rendre comme neuf sans l'abimer. J'avais pensé à la faire sablée. Je connais quelqu'un qui a une sableuse pour travailler sur des bijoux donc j'imagine que c'est suffisamment fin pour ne pas détériorer la pièce. Mais j'ai aussi peur que cela ne vienne bloqué les trous de refroidissement de l'aube. Sinon reste la solution de la polir mais je ne sais pas si c'est adapté.



En tout cas si quelqu'un à une idée sur le sujet je lui en serais très reconnaissant



Merci beaucoup



Voir l'image