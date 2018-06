Présentation d'un Nouveau

Bonjour à Tous,

C'est donc sur le forum "CONSTRUCTION" que j'ai décidé de me présenter, faute d'avoir identifié un autre endroit sur le forum.

J'ai vu de la lumière et je suis entré... pour faire simple c 'est la raison de mon inscription, en effet:

C'est aux ailes utilisées parfois dans le nautisme de compétition que je dois d 'être arrivé sur aéroweb:

A la suite d'une recherche classique, utilisant les mots clés (forum constructions composites).

Pour ma part je ne sais pas piloter sauf des modèles réduits, j 'espère ne choquer personne.

Qui dit aile.. dit longeron,

qui dit longeron dit FEA ou dimensionnement

Et c'est bien là mon problème, je suis plutôt à l'aise avec les problèmes de polaires/ couches limites/ dissipation...

Mais côté RDM c'est l ignorance presque totale

Et visiblement sur ce forum il y a beaucoup à lire dans ce domaine.

En espérant avoir été totalement transparent

Bien Cordialement



Erwan Kerauzen