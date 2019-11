Enregistrer l'ATC lorsque l'on filme en avion

Bonjour,

Je suis pilote sur Rallye 110 ST et PA28 Cadet. Je souhaiterais filmer mes vols en enregistrant l'ATC. Pour cela j'ai trouvé en faisant des recherches le câble PA80, qui se branche sur l'intercom de l'avion puis a une caméra ou a un enregistreur audio. Cependant voila ma question, est-ce que le fait de brancher du matériel non certifié peut-il poser problème. De plus le câble étant "branché à l'avion", cela signifie que la caméra va tirer de l'énergie à l'avion. D'où ma seconde question, est-ce que le fait de brancher du matériel électrique a l'intercom est-il dangereux car la radio est un appareil indispensable au vol et je ne souhaiterais pas tomber en panne de radio en vol. Pour faire claire, est-il possible d'enregistrer l'ATC en vol sans risque ?



Cordialement.

Merci.