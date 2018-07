Facteurs Humains: Un sujet d' etude pour la PAF

Bonjour,



Je voudrais deposer une plainte un peu particuliere:



1 heure avant une presentation publique en vol d' un Fouga Magister sur la base de Chateaudun pour la commemoration de la disparition du Lt Beau, 5 gendarmes de Toussus sont venus controller les papiers, ils en profitaient pour faire de la formation a de jeunes gendarmes, et ils m' ont mis en situation de stress en me menacant de me convoquer a Toussus pour une audition - motif: il manquait l' heure de depart ou d' arrivee sur quelques lignes du carnet de vol - j' ai fait mon vol ( je n' aurais pas du) dans de tres mauvaises conditions de securite, car j' etais excede par ce manque de courtoisie dans un contexte de fete aeronautique.



Qu' en pensez-vous ???



Du point de vue "facteurs humains", je crois que l' on touche le fond ...



/jmi