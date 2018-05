Mirage ou Rafale ? Qu'en pencez-vous ?

Auteur Message

Pour ma part,très grands passionné des mirage et de leur caractéristique,j'admire le rafale,l’armée française peut enfin rivaliser contre les gros des états-unis avec se sublime avion de chez d’assaut aviation. Bien meilleur au niveau technologie par rapport au mirage mais encore trop peu en nombre.Avec sont prix aux Royal International Air Tattoo du « best jet display »,il prouve qu'il est l'un des meilleur avion du monde..

Disons qu'il vaut mieux penser avec un "s" qu'avec un "c"...

Et surtout, ne pas avoir quasi deux générations de retard !

Avec tout ce qui a été dit et écrit.

http://www.aeroweb-fr.net/forum/aviatio ... aire/901/1

Accessoirement, il y a aussi ceci:

http://www.aeroweb-fr.net/forum/tout-et-rien/6/1

Bienvenue quand même !

Et si tu participais à ça:

http://www.aeroweb-fr.net/forum/tout-et-rien/3615/1

Bonne fin de semaine.

oui petite faute d'orthographe désoler. C'est pas une question de génération vue que depuis la fabrication du rafale ou du mirage les technologie évolue...

Pour moi, impossible de comparer deux avions de générations différentes.

Pourquoi ne pas comparer le Spitfire et le F22 dans ce cas là, c'est quasiment la méme chose.

Je suis d'accord avec Garenne12 les deux sont de générations différentes. Les technologies évoluent si vite...

Même si ça doit être plus serré avec la version 2000-5.

Je dirais plutot la 2000-9 qui malgré le fait qu'elle reste une version export, est la plus avancé et la plus "proche" du Rafale.

Deux avions de générations VOISINES se comparent (Spit contre F22, personne n'en a seulement l'idée.... je suis presque sur que le Spit le défonce sur la disponibilité de toute façon ^^). Se sont des avions qui sont a même de combattre dans le même ciel, ensemble ou l'un contre l'autre. Les gens que je connais qui sont passé de l'un a l'autre arrivent très bien a les comparer. Ça pousse plus fort, ça vire plus serré, on est pas trop mal assis etc.... ^^

La frontière entre les générations d'avions est de plus en plus tenu.

Le Rafale est clairement plus performant que le 2000 (de même qu'une clio 3 est "mieux" qu'une clio 1 ^^), qui déjà est excellent et nous a permis de nous distinguer dans de nombreux conflits et lors de nombreux exercices.

Encore un petit coup:

Comparer d'accord. Mais quoi ?

Spiff,

Ton dernier §, n'a apparemment pas d'influences sur les affaires en cours !

Ouep c'est vrai Nago ^^ Ça fait depuis 2006 que j'ai pas posté ici, alors faut le temps que je me chauffe

Désolé pour la platitude de mon dernier §.

La comparaison d'avions entre eux est un sujet qui m'a toujours un peu gavé. C'est la porte ouverte au n'importe quoi et aux analyses foireuses (moi le premier ^^).

J’espère simplement que l'exportation du Rafale sera au moins comparable a celle du 2000 ^^ Pour le reste...

une petite question :

quels sont les avantages prouvés des plans Canards ?

Bonjour,



On avait beaucoup espéré des plans canards, comme on avait espéré de la géométrie variable dans les années 60.

En manoeuvrabilité, ils n' ont rien apporté, notre Rafale par exemple est limité à 32° en incidence. Par contre, ce sont des arrêtes supplémentaires qui augmentent la signature radar.

Les F 16/18/15 font mieux sans. Ne parlons pas des F22/35 sur ce point...

Il faut se rappeler que le Mirage 2000 et la cellule + moteur du Rafale sont plus contemporains qu' il n' y paraît:

La forme, le volume Rafale sont définits au moment où est livré le 1er M2000 de série à l' automne 82. La fabrication du Rafale A débutant dans les mois suivants, le M88 tourne au banc depuis plus d' un an, et il faudra louer deux moteurs de F18 pour pouvoir le faire voler.

En dehors du système d' arme qui ne sera vraiment opérationnel qu' un quart de siècle plus tard, ces 2 Dassault ne représentent pas 2 véritables générations donc.



Le Rafale va permettre surtout par sa formule bimoteur, d' approcher le rapport W/P que nous n' avons su obtenir avec le 2000 et encore moins avec le F1-M53 au Bourget 1975 face au F16 qui s' était imposé en Europe sur ce point essentiellement. (Dernière édition le 13 octobre 2012 09:01)

c'est bien ce qu'il me semble, beaucoup d'illusions.

j'ai donc bien lu beaucoup de mensonges à propos des canards...



pour la manoeuvrabilité, je ne comprends pas dutout ce qui le limite à 32°... vu les géants èlevons, et leur débattement... il devrait faire des loopings sur place.

(les Rafale rc virent assez serrés, il faut juste bien pousser les gaz pour ne pas perdre de vitesse et décrocher).



euh, pourquoi on les enlève pas alors ? (Dernière édition le 13 octobre 2012 16:14)

Bonjour,



Ces 32° sont la limite en vol stabilisé et non en transitoire de courte durée.

Ce sont ses caractéristiques aérodynamiques choisies au départ, son rapport W/P qui aboutissent à cette limite. Les élevons (avec la dérive) ne servent qu' à changer l' orientation de l' axe du fuselage.



Des looping sur place, ç' est impossible, même avec la poussée vectorielle du F22, il faut conserver une certaine vitesse d' avancement pour conserver une certaine efficacité des gouvernes.



Le débattement des élevons du Rafale est important au sol, à l' arrêt. En vol ce n' est pas le cas.

Même à l' atterrissage où leur braquage devrait être important pour créer de la portance, ce n' est pas le cas:

La position plein piqué du canard en fait d' abord un aérofrein qui crée un couple cabreur à contrer par les élevons. Vous remarquerez sur des photos le très faible braquage vers le bas des élevons danc ce cas de figure. Avec les becs sortis évidemment, on peut même dire que l' incidence de l' aile n' a pas varié par rapport à l' aile lisse. (Dernière édition le 14 octobre 2012 08:19)

Voici ce sur quoi nous devrions être en train de travailler depuis des années pour que nous puissions espérer rester dans le coup en matière de propulsion, pour améliorer le Rafale déjà, mais ni en incidence ni en manque de discrétion...



http://www.flightglobal.com/blogs/the-d ... tests.html

