Existe t'il une valeur affective avec son avion?

Auteur Message

Gwendoline

Membre Inscrit le 06/06/2012

6 messages postés # 7 juin 2012 11:07

Comme le musicien voit parfois son instrument comme une seconde femme, est-ce la même chose pour l'aviateur?

Xav520

Membre Inscrit le 29/04/2010

40 messages postés # 7 juin 2012 13:42

Bien sûr (d'où le succès des jets...), mais moins que la moto ou la voiture.

Il est plus rare, de plus, d'être le seul proprio de son avion. La majorité des pilotes volent sur les differents avions du club, ou sont co-propriétaires.

_________________

ad astra per ardua

X.

Gwendoline

Membre Inscrit le 06/06/2012

6 messages postés # 7 juin 2012 13:59

Et cette fascination, elle serait plus dû à l'avion ou au fait que c'est grâce à lui que l'on peut voler?



Alors, comme pour les voitures, on peut customiser son aviation? Ou est-ce quelque chose que l'on voit plus rarement?

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 7 juin 2012 19:59

Un avion n'est tout de même pas un Stradivarius !

Les violonistes qui possèdent un tel instrument ont souvent une grande réputation, d'où pas mal d’interview au cours desquelles ils sont interrogés sur l'instrument et pas sur leur femme...

Les détenteurs privés d'avion sont de fait assez rares et discrets.

Souvent, la customisation consiste en une peinture blanche de l'appareil...

C'est l'intérieur qui reflète les goûts des millionnaires...

Et là, pas question d'y pénétrer.

Et puis, il y a avion et avion.

A+

Il y a ça pour comprendre ce qu'est un avion privé:

http://www.rbm2l.com/resources/article001.pdf (Dernière édition le 7 juin 2012 20:06)

TOJIAB

Membre Inscrit le 25/05/2007

384 messages postés # 7 juin 2012 21:24

Greetings,

Initialement, j'aurais nuancé ma réponse quelque part entre celle de Nago et celle de Xav, mais...

Parti en roadtrip aujourd'hui, pour le fun, et sans idée d'où j'allais, ma voiture m'a mené (!) à Fréjus, à St Aygulf pour être précis. Posé là, en bord de mer, savourant une p'tite clope bien mérité, j'entends un avion passer non loin. Quelle ne fut pas ma surprise de voir l'ULM sur lequel j'ai fait mon "baptême" il y a 2ans. Avec son rouge flamboyant et ses strips blancs, pas de doute c'était bien lui (bon l'immat à aidé aussi). Et bien je me suis surpris à être excité comme un zozo, et à téléphoner à mon meilleur amis pour lui dire que j'avais vu MON avion (un ULM 3 axes en fait, presque un avion... dans la forme tout du moins !). Du coup, j'aurais tendance à dire, à chaud, que oui, je m'y suis attaché, et au moins autant qu'à ma titine !

Je ne suis pas pilote, mais je pense qu'un pilote, proprio de sa machine, doit surement y être attaché... Eolien nous éclairera surement de sa lanterne sur le sujet. (Dernière édition le 7 juin 2012 21:29)

_________________

"Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !"

Michel Audiard

JanTutaj

Membre Inscrit le 15/03/2008

11 messages postés # 9 juillet 2012 18:55

Nago, très amicalement, tu es à coté de la plaque .



Les pilotes ont compris depuis longtemps que les avions avaient une âme. Certains le disent et l'écrivent, d'autres le taisent, mais n'en pensent pas moins.



Pour moi, le meilleur avion du monde, c'est celui qui me fait croûter, ce qui n'est pas rien, vu le chômage endémqie de notre profession.



Mais à coté de cela, il se trouve que je pilote régulièrement une merveille, dont le nickname en Espagne est : El Stradivarius del cielo.



Tu as dit ( bouh que c'est laid !) un avion n'est tout de même pas un Stradivarius .

Si, justement, on pilote certaiens bécanes comme on joue d'un instrument ( je pilote de beaux avions et joue d'un instrument. Et toi, pour être si affirmatif, tu fais quoi ?) on fait vibrer un Bücker différement d'un Stampe, on enroule une boucle en Falco autrement qu'en Cap 10, on glisse sur les lacs au Canada avec un Beaver en vibrant de toutes ses fibres ...



Essaie, tu verras, ça fait du bien.



Bises ma poule et bons vols... Et si Gwendoline veuit en savoiir plus, qu'elle demande aux petits lutins de contes à tire d'ailes

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 9 juillet 2012 20:05

JanTutaj a écrit : Nago, très amicalement, tu es à coté de la plaque .



Les pilotes ont compris depuis longtemps que les avions avaient une âme. Certains le disent et l'écrivent, d'autres le taisent, mais n'en pensent pas moins.



Pour moi, le meilleur avion du monde, c'est celui qui me fait croûter, ce qui n'est pas rien, vu le chômage endémique de notre profession.



Mais à coté de cela, il se trouve que je pilote régulièrement une merveille, dont le nickname en Espagne est : El Stradivarius del cielo.



Tu as dit ( bouh que c'est laid !) un avion n'est tout de même pas un Stradivarius .

Si, justement, on pilote certaines bécanes comme on joue d'un instrument ( je pilote de beaux avions et joue d'un instrument. Et toi, pour être si affirmatif, tu fais quoi ?) on fait vibrer un Bücker différemment d'un Stampe, on enroule une boucle en Falco autrement qu'en Cap 10, on glisse sur les lacs au Canada avec un Beaver en vibrant de toutes ses fibres ...



Essaie, tu verras, ça fait du bien.



Bises ma poule et bons vols... Et si Gwendoline veut en savoir plus, qu'elle demande aux petits lutins de contes à tire d'ailes Ta poule ?

Tu vois, je vais contrôler mon poulailler et après essayer de parler aux lutins.

Au sujet de ma plaque, faut pas mélanger le ciel et le plancher.

(Au fait remarques les corrections?)

A+

F-BVXT

Membre Inscrit le 03/03/2012

54 messages postés # 11 juillet 2012 01:13

On s'attache forcément à un avion pour des raisons multiples : baptême de l'air, premier lâcher, obtention du PPL,... Je parle là des avions d'aéroclub parce que je pense que sinon on est attaché à son propre avion (je ne peux cependant pas confirmer par ma propre expérience). Sinon, j'ai pu discuter avec une personne qui avait construit son propre avion et là, c'était flagrant qu'il le considérait comme son "bébé". Allez lui dire en face que son avion n'est pas un stradivarius et vous ne sortirez jamais vivant ^^



Sinon, je suis d'accord avec nago sur le fait que les avions modernes ne peuvent pas être considéré tel des stradivarius parce qu'on recherche à chaque fois plus de performances, ergonomie,.. au point de changer d'avion quand celui-ci sera dépasser. Par contre, les anciens avions sont souvent considéré par leur pilote comme des oeuvres d'art volantes. (Dernière édition le 11 juillet 2012 01:13)

_________________

1 km de route ne mène nul part. 1 km de piste de décollage mène partout !

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 27 juillet 2012 15:52

Salut les musiciens,

Pour revenir au côté affectif, il ne faut pas voir seulement le côté perfection d'un stradivarius. Certes un avion de voltige est un instrument de précision qui titille le côté perfectionniste, mais il y a aussi des avions dont on pense "quelle vacherie v-t-il encore me faire ?". Une abattée imprévue, l'essence qui lave le pare-brise lors d'un tonneau en Jodel, un avion qui redécolle quand on met pleins volets pour freiner, etc.

L'attachement affectif, c'est aussi tout ça Gwendoline !

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

VR-HMS

Membre Inscrit le 19/07/2012

17 messages postés # 28 juillet 2012 11:34

Bonjour à vous tous et merci à Gwendoline d' avoir ouvert ce débat .

Affectivement , je suis très attaché aux " Look " de certains avions , même si je ne les connais pas techniquement .

Bon week end

crothermbeme

Anonyme Inscrit le 27/04/2018

61 messages postés # 27 avril 2018 08:17

Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.

Robinmax

Anonyme Inscrit le 02/05/2018

5 messages postés # 2 mai 2018 11:11