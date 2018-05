Aérodrome de Montluçon Gueret - Mort du Vol à Voile

Auteur Message

Je poste ici un extrait du forum de "planeur.net" dont je suis membre, l'aviation légère et le vol à voile sont chaque jours un peu plus en voie de disparaitre.



Le vol à voile, à Montluçon, c'est fini.

Nous venons de recevoir ce jour par courrier recommandé une belle lettre de notre président de syndicat mixte d'exploitation d'aérodrome qui nous donne 3 mois pour vider les lieux et ceci sans explications et pour rien mettre à la place dans les hangars.

Ce même jour, un autre courrier lui aussi recommandé, nous demande de payer un loyer de 9254.53€ pour 5 mois de hangars et club house. Il avait augmenté de 2500% l'année dernière, et on nous en rajoute une couche de 50% cette année (22100€ annuel pour loger 5 planeurs, 1 remorqueur et un Dimona. Qui dit mieux?)

On a fait 250 heures l'année dernière.

On veut donc notre mort, mais on le savait déjà.

Mort aux cons

Bonsoir Discus,



Ainsi que je le suppose tous les instructeurs de France j'ai reçu le nouveau projet qui feront les aéro-clubs et les pilotes de demain.... ou plutôt qui les déferont !

Mais c'est pas pour après-demain ... c'est à dire que ça démarre l'an prochain pour être conclu en 2014.

C'est délirant : des fous furieux.

Et nous somme tous des idiots de nous laisser mener par une bande d'administratifs aérophobes.

Il va falloir créer un Manuel d'Exploitation, un Manuel d'Instruction (c'est pour ma pomme ... ) et un Manuel de Sureté ...

Et on va les mettre où ces foutus manuels ?

On est un tout petit Aéro-Club ...



Ah , j'oubliais ... Fini les Aéro-Clubs ... Interdit : Nous serons de ATO !... Airplane Training Organisation !

Dans mon club de campagne, ça nous fait une belle jambe !



Discus vous dites "Mort aux cons" ?... ça ne marchera jamais : ils sont trop nombreux et on a commis l'irréparable erreur de leur confier du pouvoir ... sans contre pouvoir ...



Nous sommes 45000 pilotes privés en France : mais qu'est-ce qu'on attend pour aller faire à Strasbourg ou Bruxelles ce que font les paysans lorsqu'ils sont légitimement en colère ...



Voici de quoi il s'agit : bonne lecture ...

(je dois avouer que j'en ai lu un peu, en diagonale, puis en biais et je l'ai eu en travers ... )



Bien évidemment signé par Baroso qui n'y connait rien mais s'engraisse (les poches) sur le dos du peuple !...

Viva la revolucion !...



Aircrew part ARA

Aircrew part ORA

Aircrew part FCL

Aircrew part MED (Dernière édition le 19 septembre 2012 20:08)

Eolien et Discus, prenez modèle sur les chasseurs et pêcheurs.

Et puis-je suggérer une période de chasse aux cons...

Bonne chance

Discus vous dites "Mort aux cons" ?



Ce n'est pas moi (même si dans ces situations je le pense) c'est juste un copier/coller du forum "planeur.net" d'un post laissé par un pilote AF et aussi heureux proprio d'un superbe planeur.



Bref, dans ce cas, c'est moche que même entre pilote d'aviation légère, les "moteurs" mettent des bâtons dans les roues des vélivoles, des considérations égoïstes en somme.



Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire mais vu de mon fauteuil c'est dommage de se voir combattre les uns contre les autres au lieu de s'unir contre les directives de l'aviation civile qui nous restreint de plus en plus nos espaces.

Discus a écrit : ... c'est dommage de se voir combattre les uns contre les autres au lieu de s'unir contre les directives de l'aviation civile qui nous restreint de plus en plus nos espaces. • C'est notre tradition gauloise ...

• L'Europe, c'est 27 pays = 27 voix = 26 voix contre la France !...

Pourquoi ?...

Parce qu'on est les seuls à avoir 600 aéro-clubs, tous sous la Loi de juillet 1901.

Les autres pays, qui n'ont pas ce modèle, ont des écoles privées ... déjà gérées comme des entreprises.

Résultat à 26 ils n'ont que 45 000 pilotes ... comme nous à nous tous seuls ...

Avant on avait les Statuts et le règlement intérieur ...

Demain, il faudra des armoires pour loger toutes leurs folies ...

Ce sont des malades ... au secours !...

Eolien,

Dans les années 1930, les Allemands avaient quelques clubs de planeurs, ça a bien servi la Lufwaffe, non !

D'après ce que je vois, ce n'est pas la Grèce qui doit sortir de l'Europe, mais la France.

Bonjour Vector,

Oui, et la France a eu dans un passé lointain l'aviation populaire ...



Bonne journée,

Eolien

Bonjour Eolien,

D'où les 600 aérocluibs, les milliers de terrains et les 45 000 pilotes privés.

C'était aussi pour alimenter l'Armée de l'Air en pilote me semble-t-il.

