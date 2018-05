Quel avenir pour l'A350

Je suis hors sujet, mais il est mention de l'Allemagne, et depuis plus de 2 ans que je me frotte à eux (domicilié à Hambourg), je suis très déçu de la façon dont ils gaspillent le pognon d'Airbus sur la FAL A380.

Je suis fournisseur donc j'arrive à prendre un peu de recule, celà dit j'aime Airbus et ça me fait mal de voir que sur Toulouse ils serrent la vis et font très attention à leurs dépenses alors qu'à Hambourg.....!!!

c'est n'importe quoi, ils se créent du travail, à comparer les effectifs Allemands et Français au niveau FAL, les Allemands qui n'ont "théoriquement" que le cabin Furnishing, ils sont au moins 25% plus nombreux.

Si on compare les salaires.... ayant discuté avec pas mal de monde là bas, ca ferait mal aux employés Airbus France, pour le même job c'est plus de 500€ net pas mois de plus.

Pour les moyens généraux, même combat, alors que Airbus France a des clio et Trafic de société pour trimbaler les caisses à outils, à Hambourg ils ont des mercedes classe C break (environ une 30aine) et des Vito. OK ils ont des prix là dessus, comme en France, mais bon une Classe C200 CDI pour le public c'est plus de 33,000 € une clio société..... 10000?



Je rentre dans 6 mois sur Toulouse et bien content de ne plus voir ce gaspillage, d'autant qu'il pénalise dans une certaine mesure le site de Toulouse (je suis un peu nationaliste, mais bon tant pis).



Les exemples ne manquent pas, et je l'aurais vraiment mauvaise si Airbus va mal, car ce mal je saurais d'ou il vient, le seul truc qui fait défaut, c'est que peut être les Allemands vu leur nombre ont bien plus de temps à passer sur des présentations .ppt que les Français pour exprimer leurs besoins aux grands managers.

