Nora2528



# 25 novembre 2012 20:46

Bonsoir à tous,



Je me présente, je suis étudiante en science sociale, et dans le cadre de mes études je dois analyser les comportement de demain. Ayant un goût particulier pour l'éoronautique, j'ai décidé de réaliser une analyse sur la cabine de demain du point de vu du passager. Je me permets de venir vers vous afin de recceuillir vos avis sur la cabine qu'aimerait avoir le passager de demain?



J'espère que vous pourrez m'aider dans mes recherches,

Je vous remercie par avance,

Bonne soirée à tous

alphatest



# 26 novembre 2012 20:50

Bonsoir Nora,

pour ma part j'aimerais un siège confortable (exit les plasitiques qui craquent et qui font vraiment cheap),

un éclairage d'ambiance agréable, pas agressif, dimmable par l'hotêsse (ou même le passager pourquoi pas).

Après tout dépend de la durée de vol, au delà de 3h la vidéo m'apparait impérative.



Voilà quelques pistes, pas très originales je sais mais je pense que c'est à peu près l'attente basique d'un passager lambda.



Bonne soirée

Nora2528



# 26 novembre 2012 23:18

Bonsoir Alphatest,



Merci beaucoup pour cette réponse c'est un très bon début j'espère que les autres membres m'aideront également mais vraiment merci encore. Et toutes les réponses sont bonnes ) prendre surtout l'éclairage :-)



Bonne soirée

nago



# 26 novembre 2012 23:30

http://www.usinenouvelle.com/article/l- ... eur.N45578

https://www.google.ch/search?q=am%C3%A9 ... mp;bih=870

http://justflying.net/blog/tag/cabine/

Salut bienvenue, et si tu avais ouvert sous "constructions" tu aurais plus de lecteurs !

Nous avons un spécialiste en la personne de

Frequent Traveller qui va certainement te répondre

Bonne soirée.

Nago

alphatest



# 27 novembre 2012 01:00

Des motifs et des décorations sur les panneaux d'habillage seraient également les bienvenus pour égayer la cabine, parce que le blanc cassé ç'est assez terne je trouve

nago



# 27 novembre 2012 13:15

Guillaume



# 27 novembre 2012 20:07

En terme de cabine de demain, je pense que le confort auditif serait une priorité pour réduire d'avantage le bruit. Après peut être pouvons nous immaginer dans cette cabine de demain la possibilité d'utiliser les téléphones mobiles et internet (ça existe déjà mais moi je parle pour tous les vols et tous les types d'avions, de l'ATR à l'A380)

Vector



# 27 novembre 2012 20:22

Et des caméras extérieures sur la dérive et sous l'avion pour mieux profiter du vol et de l'atterrissage.

Kondor



# 28 novembre 2012 13:29

Ok pour les caméra, surtout s'il y en a une dans le poste de pilotager. Cela donnerais plus de "transparence" aux compagnies... Elles ne pourraient "cacher" les pannes et autres problèmes...

Je n'aime pas trop les cabines trés insonnorisées, car lors des repas en classe éco, on se sent plus dans un brasserie aux heures de pointe que dans un restaurant "cosi"...

eolien



# 28 novembre 2012 19:26

lequebecois a écrit : Comment les transporteurs configurent leurs avions et comment ils devraient le faire : http://theoatmeal.com/comics/airplane_layout



Si des caméras font un jour leur apparition dans les cockpits elles seront vite retirés suite aux nombreux crashs liés à des mouvements de foule dans l'avion ...



Pour ce qui est des désidératas pour une cabine idéale, je propose des sièges adaptés aux tailles.

Parce que quand vous vous retrouvez entre deux personnes corpulentes et que vous avez perdu d'entrée la bataille des accoudoirs, il n'y a plus qu'à se faire tout, tout petit ... Et 10 heures de vol c'est long ... (Dernière édition le 28 novembre 2012 19:27)

nago



# 28 novembre 2012 20:55

Et, mettons des caméras dans les lavatory pour voir ce qui ci passe....

Guillaume



# 28 novembre 2012 23:26

pour les repas oui mais la nuit pour dormir c'est quand même mieux sans bruit!



Par contre à défaut de la cabine de demain , mais en pensant à celle d'aujourd'hui ( sans penser à notre code barre national) ce serait bien de mettre autant d'énergie à l'entretien et au renouvellement des cabines pour un monocouloir que pour un plus petit type turboprop ou regional jet, car je n'ai jamais vu un monocouloir où l'on ressent les barres de fer et les ressors de l'assise tellement c'est usé!

sainthubert



# 29 novembre 2012 18:39

Sur certains A380 ( Air France je crois ( O ; ) il existe une caméra sur le sommet de l'empennage visionnable en cabine . Quelque chose dans ce genre.

Guillaume



# 29 novembre 2012 19:57

Sur beaucoup d'avions il y a ça pas que sur le 380!

alphatest



# 1 décembre 2012 11:29