Dormir à l'aéroport

Je travaille sur un projet pour améliorer les longs transit et les nuits dans les aéroports ! Qu'en pensez-vous ? Ca ne serait pas du luxe, par exemple, de pouvoir prendre une douche à mi-parcours entre Paris et La Tontouta, Sydney ou Auckland... D'en finir avec des transits qui ressemblent plus à un rassemblement de troupeau... Aux dernières nouvelles, il y aurait quelques améliorations notamment sur les vols pour la Nouvelle-Calédonie (bien qu'Air France a tendance à encore raffler le monopole de cette ligne d'où un prix du billet élevé). Je me rappelle encore des aller-retours avec Minerve, là, c'était l'aventure ! Et je ne parlerai pas des transits à Jakarta ! (Dernière édition le 8 juin 2013 10:32)

