Quelle compagnie pour quel appareil ?

Auteur Message

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 22 mai 2013 22:56

Bonjour. Je m'intéresse depuis quelques temps à l'aviation civile et en particulier aux avions de ligne et à la sécurité aérienne. Ainsi je "dévore" les émissions type "mayday danger dans le ciel".



Je dois prochainement effectuer un vol transatlantique et je voudrais savoir quelle compagnie choisir afin d'embarquer avec certitude dans un A380 ou un B787 ou tout autre appareil qui ne serait pas un B747.



En effet, cet avion me fait très peur de par le nombre considérable de défaillances dont il a été l'objet (explosion d'un réservoir sur un vol TWA, perte de la dérive sur un vol intérieur japonnais, percution de deux 747 dont l'un n'a pas pu décoler à temps à Tenerife, décompression explosive sur un vol China Airlines, etc, etc, etc...).



En comparaison, l'A380 n'a jamais causé de victime depuis sa mise en service, du fait qu'il soit plus récent, et donc plus fiable. Sauf erreur de ma part, le B747 date des années 60...



Merci par avance pour me conseiller des compagnies qui effectuent des vols pour les USA sans exploiter de 747.



Cordialement.

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 22 mai 2013 23:03

Bonjour,



Le 747 n'est pas plus dangereux qu'un autre appareil, par-contre ce sera difficile de réserver un billet sur un 787 peu d'appareils sont en service. Tous les appareils Airbus/Boeing offrent le même niveau de sécurité. Selon moi, le transporteur est plus important que le manufacturier en terme de sécurité. Entre Air France et Air Banana, je choisi AF, quoi que...

_________________

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 22 mai 2013 23:10

Merci pour ta réponse. Mais selon Wikipedia, plus de 3500 passagers ont trouvé la mort à bord d'un B747 ce qui en fait de loin l'avion de ligne "moderne" le plus meurtrier... De quoi flipper quand même.

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 22 mai 2013 23:13

Question bête sans doute, mais chez Air France, peut on choisir son vol en fonction du souhait de l'appareil ? Par exemple si Air France me propose un vol pour le 3 juillet, savent ils si il s'agira d'un B747 ? Et si oui, peuvent ils me proposer un vol en me garantissant de ne pas embarquer dans un B747 ? Merci encore...

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 23 mai 2013 00:08

Évidemment si on compare les 1500 747 livrés depuis 1967 avec la petite centaine d'A380 livrés depuis 5 ans, le 747 est plus meurtrier... faut comparer des pommes avec des pommes. Si tu écoutes l'émission Mayday attentivement, tu remarqueras que la très forte majorité des accidents sont des erreurs humaines.



Sapetoku a écrit : Question bête sans doute, mais chez Air France, peut on choisir son vol en fonction du souhait de l'appareil ? Par exemple si Air France me propose un vol pour le 3 juillet, savent ils si il s'agira d'un B747 ? Et si oui, peuvent ils me proposer un vol en me garantissant de ne pas embarquer dans un B747 ? Merci encore... le transporteur peut changer d'appareil sans préavis et sans garantie. (Dernière édition le 23 mai 2013 00:09)

_________________

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

nico74

Membre Inscrit le 15/05/2013

25 messages postés # 23 mai 2013 11:48

Comme l'a bien dit Lequebecois, le 747 est un "viel" avion de ligne puisque les premières versions sont sortis il y a plus de 40 ans... Les differents accidents que tu mentionnes ne sont pas liés au B747 lui-même:

TWA: l'inertage des réservoirs n'avait jamais été abordé jusqu'à cet accident et depuis il est obligatoire sur tous les appareils (Boeing, airbus, embraer,etc...) donc c'est arrivé à un 747 mais ça aurait pu très bien arrivé sur un Airbus ou un Embraer...

Japan Airlines: mauvaise réparation de la part de la compagnie suite à un tail strike (erreur du pilote)

Tenerife: l'avion n'a pas pu décoller car il n'avait pas atteint sa vitesse de rotation mais c'est normal vu que les avions se sont percutés en milieu de piste...pour résumer grossiérement, un 747 a décoller alors qu'il y en avait un autre sur la piste, non visible à cause du brouillard donc le problème est clairement humain (ATC, pilotes,...) mais pas un problème avec l'avion.

China airlines: Idem que pour japan airlines, mauvaise réparation à l'issue d'un tail strike si je me souviens bien...



Donc tu vois bien que le problème n'est pas lié au 747 lui même et je peux t'assurer que cet avion est très fiable! Malheureusement il faut des accidents de ce type pour faire évoluer les réglementations car c'est plus difficile de prévoir les accidents plutot que d'éviter qu'ils se reproduisent!



Tu peux donc prendre n'importe quel avion pour survoler l'atlantique car ils répondent tous aux mêmes éxigences (à 2/3 détails près...). Néanmoins, je te conseille de prendre l'A380, non pas pour la sécurité mais car pour moi, c'est à faire une fois dans sa vie: ultra silencieux et stable, beaucoup plus de place à l'intérieur et forcement un intérieur récent car tu peux encore tomber sur certain 747 ou A340 où l'aménagement intérieur n'a pas été refait et ca fait vieillo... (moquettes usées, pas d'ecrans individuels...)

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 23 mai 2013 15:12

J'entends bien tes arguments, mais le bilan de 3500 décès à bord de divers 747 accidentés n'est égalé (bien heureusement) par aucun autre appareil moderne (même en excluant le A380 trop récent pour avoir une crédibilité statistique).



Tenerife et le JAL123, c'est rien que sur ces 2 catastrophes... Plus de 1000 morts !

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 23 mai 2013 15:23

Erreurs humaines dans les deux cas. Faut regarder la cause. Je ne comprends pas vraiment ton acharnement contre le 747, qui cumulent plus de 42 milliards d'heures de vol... soit un ratio d'un mort par 14 726 000 heures de vol

_________________

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 23 mai 2013 16:05

Tenerife erreur humaine d'accord.

Mais le JAL123 : perte d'empenage de l'appareil = perte de l'hydrolique = défaut de conception de l'avion.

Ce n'est pas de l'acharnement, c'est juste que cet avion me semble dangereux de part son ancienneté de conception.

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 23 mai 2013 16:10

L'accident JAL123 a été causé par les mécaniciens n'ont pas fait la réparation structurelle selon les règles de l'art. Moi j'arrête, je me questionne si tu es un troll ou si c'est de la mauvaise foi, peu importe. (Dernière édition le 23 mai 2013 16:46)

_________________

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

Sapetoku

Membre Inscrit le 22/05/2013

6 messages postés # 23 mai 2013 16:14

Je me permets un nouvel exemple.



Le vol 243 d'Aloha Airlines sur un Boeing 737-200. Decompression explosive...



Voir l'image



L'avion a tenu le coup malgré le trou énorme !!!



Au contraire, pour des dégats bien plus mineurs lors de l'explosion du réservoir du TWA 800 (l'explosion initiale a causé un trou de 1m30 d'envergure contre 4 m02 sur le 243 Aloha), l'appareil a été totalement détruit...



243 Aloha = B737 = passagers sauvés (sauf une)

800 TWA = B747 = passagers et équipages tous décédés.

nico74

Membre Inscrit le 15/05/2013

25 messages postés # 23 mai 2013 16:17

L'explication n'est pas compliqué quand tu pars du principe que le 747 emporte entre 500 et 600 passagers alors que les plus gros avions de ligne (sans parler de l'A380) comme l'A340 et le 777 emmene 300 passagers... Sans parler de l'A320 qui emporte 150 donc pour un crash d'un B747, il faudrait 4 crash d'A320 pour avoir le même bilan de victime!

Donc tu ne peux pas comparer le nombre de mort comme car il suffit qu'un A380 s'ecrase et ça sera, selon tes critères, l'avion le moins sûr actuellement!^^ Si tu regarde ce lien Texte de votre lien , tu vas te rendre compte que le 747 n'est pas le plus mauvais statistiquement... qui plus est, si tu regardes attentivement, les avions les plus modernes sont en tête du classement donc je suis convaincu que le classement des 747 est faussé car, du fait de ses 50 ans de carrière, il est dégradé par les taux plus élevés des premières versions... Mais hormis il y a deux semaines (crash d'un 747 Cargo, qui semble encore une fois dû à une erreur humaine), tu peux regarder depuis plus de 15ans il n'y a eu aucun accident grave de B747...Peut-on en dire autant des autres avions?

Boeing est passé maitre dans l'art de conserver le nom de leur avion mais si tu regarde en detail le 747-100 et le 747-800, il n'y a que le nom de commum! C'est la même chose pour les 737 d'ailleurs...

nico74

Membre Inscrit le 15/05/2013

25 messages postés # 23 mai 2013 16:22

La différence entre tes deux exemples tiens de la zone abimée... dans le cas du 243 Aloha, la zone impacté n'est pas vraiment sujette à des efforts importants alors que dans le cas de la TWA800, l'explosion etait directement au niveau du Center Wing Box qui sert de "liaison" entre les ailes et le fuselage!

Imagine tu roules à 130km/h sur l'autoroute et un clou tombe d'un camion juste devant toi: si le clou heurte ton pare-brise, ce dernier risque de casser mais tu t'en remettras...si le clou heurte la roue, la roue va exploser, tu va perdre le controle de ta voiture à 130km/h et tu va surement te faire très mal... même cause...deux conséquences très différentes!

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 23 mai 2013 16:43

Tant que tu ne prends pas un Comet 1ère génération, tu ne risques rien !

crothermbeme

Anonyme Inscrit le 27/04/2018

61 messages postés # 27 avril 2018 08:13