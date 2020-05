La peur, le vol et l'enfant...

Auteur Message

Pendant les vacances, ma fille venait régulièrement me retrouver sur mon lieu de travail. Elle avait 13/14 ans, belle et intelligente comme son père... Elle adorait venir dans le cockpit quand j'allais rendre le C99 après le taffe. Elle me demandait souvent si c'était difficile de piloter un avion... Puis un jour, je lui dit de prendre les commandes. Je lui ai fait un rapide topo sur les contrôles, les instruments, et de bien poser ses talons sur le plancher afin de correctement toucher le palonnier (heureusement, elle était déjà grande pour son age). Elle s'exécuta sans hésitation, sans crainte... Et petit à petit ( cela a duré 2 semaines), sans autres états-d'âme particuliers, ses vols en palier furent parfaits ! Dans la foulée, nous fìmes quelques virages légers, très bien coordonnés, sans perte d'altitude ! Alors que moi, je me rappelle de mes premiers virages ! un peu tendu sur les commandes, transpirant comme un boeuf !



Je me suis rendu compte d'une chose, les mômes n'ont pas cette crainte d'adultes. Ils n'ont pas ces "barrières" psychologiques qui rendent nerveux, voire anxieux lors d'un vol d'entrainement...



On devrait peut-être abaisser l'age des premier vols ? (Dernière édition le 25 juillet 2013 07:42)

Bonjour



En effet ma fille a fait ses premiers vol en montagne dans mon DR 220 , a l'age de 4 ans air calme , 7 ans a ce jour elle retire les protections , les cales etc . un seul vol ou j ai fait demi tour sur sa demande cause turbulence au passage d'un col , rassurée j ai réduit descente progressive ma fille me confirme ( la piste est sur la gauche . ) aucunes crainte a cet age . au simulateur ou elle m 'a accompagné un jour . l'exercice de maintien de la ligne droite et maquette ne lui ait pas apparu insurmontable . Un plaisir pour moi également . cependant au fond de moi j' espère qu'elle choisira une autre voie .

Je me suis rendu compte d'une chose, les mômes n'ont pas cette crainte d'adultes. Ils n'ont pas ces "barrières" psychologiques qui rendent nerveux, voire anxieux lors d'un vol d'entrainement...

]Il n'y a pas que dans le domaine de l'aviation ou du pilotage que les jeunes sont plus téméraires que nous.Regardez-les utiliser leurs ordinateurs, portables et tout appareil électronique.La différence tiendrait -elle à ce qu'on appelle l'expérience et qui nous rend, nous adultes, plus prudents?

...cependant au fond de moi j' espère qu'elle choisira une autre voie... Ma fille est restauratrice, mais je me souviens de sa réponse, quand je lui ai posé la question d'embrasser la carrière de pilote :



- " Hors de question que je travaille dans cet univers d'alcooliques névrosés ! "



J'ai trouvé ça un peu excessif !



les jeunes sont plus téméraires que nous... Je ne pense pas que cela soit de la témérité... Je me souviens des gestes de ma fille, ils étaient mesurés, sans hésitations, à la limite sages et très bien compris, comme si, ma foi, cela était une évidence...



Une chose est sûre, et je suis d'accord avec toi, les nouvelles générations sont parfaitement à l'aise avec les nouvelles technologies ! Une seconde nature quoi !

Je pense que les enfants n'ont pas les inhibitions acquises par les adultes au cours d'expériences agréables ou non.

Parlant de Jodel, je me souviens de mes premiers voles en Jodel D112 avec un moniteur qui emmenait son fils de 2-3 ans assis sur le porte-bagages arrière en se tenant au couple qui supporte la verrière. Le môme riait pendant les tonneaux avec les jambes dans le vide entre nous deux. Il n'avait pas l'air traumatisé. Moi un peu moins, mais surtout parce que l'essence coulait sur le pare-brise par le trou du flotteur.



Ce n'est pas de la témérité, c'est de l'absence de crainte... mais la restauration c'est plus sûr quand même ! (Dernière édition le 25 juillet 2013 18:07)

Je pense que les enfants n'ont pas les inhibitions acquises par les adultes au cours d'expériences agréables ou non. Oui, voila, c'est ce que je voulais dire !

