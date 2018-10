Auteur Message

Bonjour à tous,



Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis absolument pas une passionnée de l'avion, d'ailleurs je ne comprends pas les 3/4 des sujets de ce forum ... Mais je ne désespère pas de trouver des réponses à une faveur que je me permets de vous demander (et ce le plus rapidement possible .. idéalement avant samedi qui vient ..)



Je déteste prendre l'avion et je suis obligée de le prendre ! Non seulement je bosse dans le tourisme et ce week end je pars en vacances aux Canaries avec la compagnie Jetair. Quoi qu'il arrive je déteste toutes les compagnies car j'ai tout le temps peur mais si vous la connaissez dites moi ce que vous en pensez !

Le problème est que je n'ai pas seulement peur, je pleure chaque veille de départ en avion .. ensuite je pleure lorsque je m'assois dans l'avion et ensuite je panique totale au moment du décollage (notamment quand l'avion commence à se soulever .. je me vois mourir) .. Je pars avec mon copain comme chaque année sauf que lui lorsqu'il s'assoit dans l'avion il dort .. il ne sait absolument pas me rassurer car il n'a pas d'arguments concrets (mise à part les fameux : t'as plus de chance de mourir en traversant la rue bla bla bla) .. Notre dernier vol ensemble c'est effectivement très mal passé .. J'ai tellement eu peur pendant le décollage (enfin tout le vol mais surtout le décollage) que je me suis mise à dégager une odeur de transpiration ignoble bref ..(je vous rassure elle s'est dissipée rapidement) ..



Si je vous raconte tout ça c'est parce que j'aimerai vaincre cette putain de peur .. Voilà et donc j'aimerai qu'on me le rassure avec des choses que je ne connais pas (c'est pour ça que je me suis inscrite sur ce site bizarre ........... )

Ou alors si des personnes ont réussi à vaincre leur peur qu'elles n'hésitent pas à me donner des conseils !



Merci beaucoup !!!

Voici une image du trafic aérien actuel au dessus de l'Europe Occidentale. Il y a plus de 1400 avions de ligne à l'écran et tout ce beau monde vol sans soucis majeur, 24/24h, 365 jours par an. Donc il n'y a pas de raison s'inquiéter



Voir l'image



Et éventuellement regardez un ou deux épisodes de "C'est pas sorcier" sur comment les avions volent, avant votre voyage. (Dernière édition le 15 septembre 2014 18:01)

La compagnie avec laquelle tu pars, c'est plus Jetairfly, non ???

La sensation qu'on éprouve en décollant est la même que dans un ascenseur rapide. As-tu aussi peur de l'ascenseur ? Il est certain qu'on ressent des sensations différentes dans le sens vertical (ascenseur) et dans le sens horizontal (comme les virages en voiture). Il suffit de s'y habituer et de ne pas penser aux accidents. En vol, un avion est aussi stable qu'un fauteuil posé à terre, il n'y a aucune raison d'avoir peur de tomber.

Des accidents se produisent, rien comme sur les autoroutes en weekend et même les trains déraillent à l'occasion. Je crois qu'il n'existe pas de remède miracle, mais c'est comme pour les araignées et les souris, il faut dominer sa peur par un effort de volonté... et se fier aux statistiques.

Merci à tous pour vos réponses ! Sincèrement.

Euh non je crois que c'est bien Jetair .. Je vais vérifier.

Je déteste les manèges à sensation, je me sens vite mal .. je n'en fais plus d'ailleurs ! Bref j'ai vraiment peur. Merci pour la photo au fait je pensais pas que c'était à ce point impressionnant.

