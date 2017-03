Mot de vocabulaire : la question à 10.000 francs !!

Bonjour à tous,



Je fréquentais le forum lorsque j'étais jeune pilote, il y a de ça quelques années, mais impossible de retrouver mon compte... Tant pis, me revoilà avec un compte tout neuf !



Alors je recherche un mot de vocabulaire qui caractérise la configuration du cockpit d'un avion (biplace) dont les sieges sont l'un derrière l'autre (type avions de chasse) et non l'un à côté de l'autre.



Voilà, à vous de jouer si quelqu'un à le mot... je sais qu'il existe ce mot mais impossible de le retrouver.