Atlantic Trident resultats

Bonjour,

Comme vous devez le savoir, l'exercice Atlantic Trident (france US UK) a eu lieu... et au programme de cette exercice il y avait les simulation de confrontations dogfight. Or comme il y avait le f35 jaurais aimer connaitre les resultat face au rafale ^^ (j'en ai mare de ricain qui font croire au monde entier que leur f35 est mieu que tous les autre avion au monde...)

Par contre je prefererais une source sur XD



Bon ensuite personnellement, je pense pas que le f35 est briller car les ricain on a tous pris besoin de redoré le f35 suite au contestation de plus en plus grande envers l'achat de cette avion (du a tous ces probleme et son prix), donc ils auraient pas manquer de se vanter d'avoir surpassé le rafale. Et ensuite vu que le rafale et au niveau du f22 en combat tournoyant je pense que le f35 lui est inferieur... mais voila si vous avez les resultat je suis preneur.