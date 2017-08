bonsoir;)



jusqu'a present, nous avions un DAC au cabinet pour l'instruments rotatifs





Mais celui-ci est tombé en panne, malgre l'intervention du technicien, et nous allons devoir le remplacer, donc en attendant, je les sterilise a l'autoclave.



Seul probleme, on m'a dit que cela les abimaient et à plus de 1000 euros un contre-angle, je n'y tiens pas.



Existe t'il un autre moyen de les steriliser sans DAC? (cela va etre tres provisoire heureusement)



merci d'avance. (Dernière édition le 23 août 2017 03:27)

_________________

http://www.dentaltools.fr _________________