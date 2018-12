Le poids des avions et les matériaux composites

On lit partout que les matériaux composites permettent de faire des économies de poids et donc de kérosène. J'ai étudié quelques avions, du plus ancien le 747 (200), assez métallique), à l'A 380, plus récent et utilisant pas mal les composite et au plus récent encore B787 encore plus largement fabriqué en matériaux composites (en prenant chaque fois des versions moyennes, avec un nombre de places moyen, j'ai exclu les extrêmes).

Résultats :

B 747 (200) : masse à vide 174 T pour 452 passagers soit 384 kg par passager

A 380 : masse à vide 276,8 T pour 555 passagers soit 498 kg par passager

B 787 : masse à vide 118 T pour 230 passagers soit 513 kg par passager

Bref, plus les avions sont récents et fabriqués en composites plus ils sont lourds par passager !