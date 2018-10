Auteur Message

Bonjour tout le monde, est ce que quelqu'un sait comment creer une compagnie aérienne en France?Est ce possible à quelqu'un qui n'est pas milliardaire,quelles sont les conditions necessaires,les aides; quel type d'avion est le plus rentable pour des vols n'excedant pas 600 Km ?

Il y a peut être des aides à la création d'entreprise, peut être est-ce possible d'avoir des actionnaires qui sont propriétaires de parts, je ne sais pas trop, je ne suis pas business man

Pour le choix des avions, il faut aussi voir la vitesse souhaitée (pour 600km des moteurs à pistons peuvent suffire), la charge utile le nombres de passagers...

En tout cas si l'on est pas "milliardaire" le ou les avions sont acheter d'occasion.

Bonjour



pour créer une compagnie aérienne (CA) il y plusieurs points à aborder.



Tout d'abord il faut avoir des clients avant de créer ou pendant la création. Cela permet de connaitre la direction à prendre et de savoir si le projet et viable.



Il faut avoir un avion. En général les CA utilisent des avions biturbines voire des jets d'affaires (tout dépend du marché visé et des distances à parcourir). Pas besoin d'acheter il y des possibilités de louer à des propriétaires en passant des accords et signant des contrats.



Enfin dernier point et non des moindres il faut être en règle avec l'aviation civile (DGAC et GSAC).

Pour cela il faut rédiger un MGN (voir Guide de rédaction du MGN) avoir une personne déclarée comme Responsable Désigné entretien. Il faut également trouver un atelier Part 145 habilité à travailler sur l'avion avec qui signer un contrat...............



Cette partie règlementation est la plus longue est fastidieuse.



j'espère avoir "éclairé votre lanterne". Je pense que pour avoir une bonne information le mieux est de contacter la DGAC et votre GSAC local.



Les points abordés sont donnés uniquement à titre informatif basé sur mon expérience dans la maintenance. Il ne sont absolument pas fait pour se substituer aux informations que le GASC et la DGAC pourront fournir



Le problème en France,en général, c'est qu'avec Air France soit tu te fais aspirer, soit tu meurs a petit feu c'est ce qui est arrivé à Air Inter, Air Lib et plus recemment à Champagne Airlines et à Air Turquoise.



Le problème est qu'AIr France a le monopole sur des liaisons ( avec la Corse par exemple)



et puis il y a un soucis de rentabilité:



J'avais posé à une conférence de presse à Easyjet son intéret pour les autres aéroports français. On m'a répondu qu'Easyjet ne pouvais se permettre de creer des liaisons transversales avec peu de monde à son bord( genre des Mulhouse Clermont Ferrand) pour une histoire de rentabilité.



De plus Avec Air France et sa navette pas chère sur les grandes lignes, il est très difficile, sur le plan régional de faire de la concurrence.



Pour les appareils tu peux aussi les louer

Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

frenchy:



Donc on peut pas créer une compagnie aérienne en France sans se faire aspirer par air France...

Et dans le cas d'une compagnie desservant des destinations en europe, ca se passe comment?

A qui louer un avion? Des sociétés comme GECAS ou ILFC?

Existe il des entreprise de prêts de capitaux (je prend l'exemple d'une compagnie russe qui s'est créer grace a des capitaux de "international finance corporation")?

Tu peux viser aussi le marcher de l'occaz mais tu dois faire gaffe de bien choisir le type d'appareil pour la bonne ligne



Et puis pour creer une compagnie, il faut des sous, c'est que ca coute de louer et d'exploiter ne serait ce qu'un appareil!

Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

Bonjour



Je parle de petite cie aérienne faisant du transport à la demande sur biturine avec des avions de 15-20 places et desservant les petits aéroports. En gros ce que l'on appelle l'aviation d'affaire.

Je ne pense pas que ce créneau soit celui convoité par AF.



Dans ce cas il est possible de louer des avion (Beech 90, 200...) à des sociétés qui utilisent leur avion pour transporter leur personnel. Elles louent afin d'amortir le prix de l'avion.



Je peux citer des exemples de ce type de cie mais uniquement sur demande et par MP.

frenchy



Comment est il possible de savoir s'il existe de la demande pour telle ou telle destinations?

Une étude de marché est elle nécessaire?

Est il possible d'ouvrir des vols en France qui ne sont pas exploité par air france, ou justement si ce n'est pas exploiter par air france c'est que c'est pas rentable...?

Je commence a avoir ma petite idéé la dessus...

Désolé si je reponds pas a t'as question d'avant mais,



Tu peux faire comme Flybaboo au tout début, dès qu'ils ont su que swiss allé arreter la liaison Genève-Lugano ils ont tout de suite repris et ils ont commencé à faire des liaisons de plus en plus grande.

En fait je ne parle pas de cie ayant une ligne régulière mais de cies dont le marché est le particulier fortuné, les entreprises qui veulent rejoindre des aéroports non desservit par AF (ou autres).....

Le point fort de ces cies est la flexibilité.



[pr Marco]voir MP

Bonjour à tous, je suis un nouvel adhérent du site, je l'ai rencontré en tapant "créer une compagnie aerienne", et je voulais savoir s'il y a l'un de vous qui est vraiment motivé d'en créer une ou qui a déja éssayé. Sinon si quelqu'un qui a une certaine compétence dans le domaine.

Pour réponde à la question de "macro722" rien n'est impossible dans la vie, créer une cie c'est créer une entreprise, il faut avoir un produit correspondant à un cleint et y mettre tout son énergie.

Frenchy



Comment fonctionne ce type de compagnie? Est ce vraiment rentable?

Décollent ils avec 2 passagers a bord, dans un avion de 12 places? (c'est pas très rentable...)

Bonjour,



Il y a un prix à l'heure de vol qui est fixé. Il reste le meme pour 1 ou 12 passagers.



Je ne sais pas vraiment comment est calculé ce prix, mais il doit comprendre la maintenance, l'amortissement de l'avion, le personnel...



Pour un Beech 200 le prix est aux alentours de 1700€/H de Vol

entièrement d'accord meme si je pense le cout est augmenté quand il y a 12 pax avec le carburant à rajouter

Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

