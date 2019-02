Auteur Message

leadercapone

Inscrit le 04/02/2008

# 4 février 2008 10:47

Salut,



voilà j'ai envi de passer mon ATPL, ceci dit j'ai aussi une vie à coté et je voudrai bien savoir s'il est envisageable de passer un ATPL en une année, mais pas à temps plein, en cours du soir?

Si des personnes ont déjà suivi ce cursus, ça serait bien d'avoir quelques tuyaux!!

C'est pareil dans le choix des écoles, il en existe tellement, et beaucoup me parle de MERMOZ, est ce vraiment indispensable?

moumou1988

Inscrit le 19/05/2007

# 4 février 2008 11:04

Salut,



Je suit actuellement les cours de l'ATPL théorique à Perpignan (septembre 2007 à juin 2008) a temps plein et j'ai jamais eu autan d'heures de cours par mois de toute ma vie... et je pense que c'est ce qu'il faut. Alors passer l'ATPL théo en un an pas a temps plein c'est pas faisable à mon avis. Sinon les tuyaux c'est de pas aller chez Mermoz, c'est d'utiliser la "banque" Aviation Exams pour S'ENTRAINER au QCM.

Concernant le choix des écoles éviter aussi Micukzanis à Lyon qui n'est pas très sérieux...

HansTRAX

Inscrit le 31/03/2006

# 4 février 2008 11:07

Pas beaucoup d'autres solution que l'ATPL par correspondance si tu veux garder "ta vie à coté" : il y a notamment Mermoz (en français) et l'IAAG (en anglais) : il faut compter un peu plus d'un an. Reglementairement, 10% de la formation doit être fait en cours, il y a donc généralement 2 semaines de révisions proposées par es formateurs en plus de l'autoformation.



Je ne connais pas d'ATPL théorique en cours du soir, mais sachant que le mini reglementaire "en face à face pédagogique" est de 750h, cela voudrait dire 2h/jour dimanches et jours féries compris.

freeman78

Inscrit le 29/01/2008

# 4 février 2008 14:46

Bonjour,



Je suis aussi dans l'ATPL théorique actuellement, j'ai opté pour la formule en anglais de Bristol GS revendue par l'IAAG et je ne peux que te la conseiller.

Concernant le volume de travail, il est assez conséquent et en une année par correspondance c'est sûrement faisable avec 12 à 15h de travail par semaine effectivement.

narjiss

Inscrit le 21/12/2007

# 5 février 2008 23:21

wow tu demande presque l'impossible!!!! sauf que l'ATPL théorique en juste une année est faisable, mais à temps complétement plein , je sais pas si le faire par corréspondance est possible. Et juste une dérnière chose, pour le mermoz y'a pas mal de fautes alors si tu trouve un autre bouquin ce serait mieux, sinon mermoz est bon mais fais attention à quelques fautes non très apparentes . bonne chance

freeman78

Inscrit le 29/01/2008

# 6 février 2008 08:23

Sisi c'est complètement possible de le faire par correspondance, il n'y a pas de doute là-dessus. Beaucoup de monde le fait, dont moi.

Mais en effet avec la méthode Mermoz, par correspondance il faut du courage ! Mais il n'y a pas que Mermoz.

leadercapone

Inscrit le 04/02/2008

# 6 février 2008 10:32

Merci pour toutes ces réponses, effectivement j'avais bien compris que ce n'est pas facile (loin de là). Mais en revanche c'est plutôt encourageant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui se penche la dessus et qui tente ces examens, donc même aussi dificile que ce soit, je devrai y arriver! (enfin j'espére)

Mais dis moi freeman, tout l'ATPL en anglais, il doit falloir etre costeau en anglais je presume?

En tout les cas merci pour vos reponses et si vous avez d'autres écoles à me proposer je suis preneur!



Bonne journée!

freeman78

Inscrit le 29/01/2008

# 6 février 2008 18:38

Concernant la langue anglaise, non ce n'est pas très difficile et ça présente pas mal d'avantage.



J'ai vraiment un bon resenti de l'école que j'ai choisie, envoie-moi un MP si tu veux des infos supplémentaires.

Pastore

Inscrit le 25/10/2007

# 13 février 2008 18:13

je te conseil de le faire a plein temps dans une structure adequate!meme si on te dis a droite et a gauche que par correspondance c est faisable...moi je pense que pour comprendre quelques notions élémentairesde la navigaution de la meteo ou de l instrumentation de bord il faut a tout prix que quelqu un de competant t explique car tout les bouquins peuvent etre tres bien fait(ceux qui te sont donnés par mermoz ou autre ecole)il y a des choses assez complexe(gyro...)mais tu peux aussi le faire par correspondance et bachoter betement aviation exam et autres banques de qcm(ce qui explique en partis le pourcentage de reussite de nos amis les militaires a l atpl)

ne voyez dans mes propos aucune méchanceté!j ai parler avec des militaires qui m ont clairement dis que c etait LA methodes!!il est certains qu un peux de bachotage quelques semaine avant les exams ne fait pas de mal!

slims1989

Inscrit le 31/07/2014

# 31 juillet 2014 04:19

markzey80

Inscrit le 28/09/2017

# 28 septembre 2017 23:51

markzey80

Inscrit le 28/09/2017

# 3 octobre 2017 18:19

markzey80

Inscrit le 28/09/2017

# 16 octobre 2017 23:30

lindatyq

Inscrit le 08/02/2019

# 8 février 2019 10:20