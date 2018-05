Quelle est la meilleure voie pour devenir PILOTE DE LIGNE.

Auteur Message

Bonjour,



Je sais qu'il existe de nombreux topics à ce sujet, mais on se perd facilement dans la quantité d'informations disponibles sur internet & de plus, j'aurais souhaité avoir une réponse spécifique à mon cas.



Alors voilà, je suis en Terminale Scientifique ( S-Svt ) cette année et je m'intérroge sur les différentes filières à suivre l'an prochain sachant que j'aimerai être pilote de ligne au sein d'une compagnie.

Ce que je souhaiterais, cela serait une formation qui me garantisse un diplôme me permettant d'exercer le métier de pilote de ligne. ( la formation peut être en partie payante, mais si c'est le cas, pas très cher, pas le genre de formation ATPL à 75 000€ )



J'ai fait de nombreuses recherches de mon côté, et voilà ce que je sais :

_ Possiblité de passer par l'ENAC après 2ans de prépa. L'ennui c'est que le concours nationale ne retiens qu'environ 1% des candidats. J'ai aussi entendu parler d'une prépa privé spécifique au concours EPL/S avec un taux de réussite au concours de 15% ( ce qui reste peu ) petit bémol, la prépa privé coûte 7000 € l'année sans une réelle garanti de décrocher le concours pour rentrer à l'ENAC :/

_ La filière Pilote Cadet d'Air France qui a disparu en 2008 :/ Du coup la seule école publique reste l'ENAC

_ J'ai ensuite vu qu'il existait des écoles privées qui formaient au brevet de pilote de ligne, mais que valent ces écoles concrètement à côté de l'ENAC, en existent-ils dont les frais de scolarité ne sont pas supérieur à environ 10 000€ ?

_ Je me suis aussi renseigné pour avoir des informations concernant les formations de pilote de ligne à l'étranger :

_ Pour ma part, je possède la double nationalité : Franco-marocaine, et je sais qu'il existe une école basée à Casablanca : l'ENPL ( école nationale des pilotes de ligne ). Mais d'après ce que j'ai pu lire, cette école procède exactement de la même manière que l'ENAC, à savoir : admission après deux ans de prépa, et même type de selection ( épreuves écrites, oraux, test psychomoteur et examen médical ) et même taux d'admission : environ 30 élèves par an; la seule différence est que le concours est réservé aux étudiants ayant la nationalité marocaine.

_ Après j'ai beaucoup entendu parler du Canada, de la Belgique, des USA, y a t il des écoles réellement accessible ( pas chères voir gratuites ) et quelles sont les démarches à adopter pour y entrer.. ?

_ J'ai aussi pensé à l'armée, mais est ce que je pourrai faire pilote de chasse, puis me reconvertir en pilote de ligne, est-ce possible, comment faire, quelle sont mes chances d'y arriver.. ?



Je pense avoir fait le tour des renseignements que j'avais et de ceux que je souhaitais..

Si vous connaissez d'autres moyens de devenir pilote de ligne, surtout n'hésitez pas à m'en faire part.



En gros je souhaiterai savoir ( même si cela est uthopique ) quelle formation ( ou cumul de formations ) dois-je suivre afin d'avoir le pluuuuuus de chance de devenir pilote de ligne sans pour autant déverser des sommes astronomiques.



Désolé pour la longueur du post ^^

& merci de bien vouloir toutes les information dont vous disposez à ce sujet, je suis réellement motivé, et j'aimerai tellement faire ce métier !

Salut tu sais la filière Airfrance cadet existe toujours et pour être pilote de ligne tu n'ai pas obligé de faire une prépa telle que math sup. (Dernière édition le 1 février 2012 19:57)

J'ai lu que la formation pilote cadet a fermée en 2008 à cause de la crise..

Est-tu sûr qu'il est encore possible d'intégrer les pilotes cadets ?

La sélection pilote cadet existe toujours mais est fermée jusqu'à nouvel ordre donc...

salut cher ami je croix qu'on est dans la meme situation, et la voici:

Inscription 2012-2013



Dernier délai : 15 aout 2012





1. Les études à l'ESAT:

Cycle préparatoire intégré : 2ans après le Bac

1. Cycle Préparatoire Aéronautique:

-Maths (analyse et algèbre)

-Physique (matériaux, mécanique, thermo, électrostatique, électromagnétisme, électronique, optique)

-Initiation à la spécialité (Mécanique avion, Navigation aérienne, Météo, législation aéronautique, Anglais de l'aviation, etc;)



2. Cycle Préparatoire Informatique-Télécom:

-Maths (analyse et algèbre)

-Physique (matériaux, mécanique, thermo, électrostatique, électromagnétisme, électronique, optique)

-Initiation à la spécialité (Signaux et Analyse harmonique, Ondes et propagation, Informatique, Algorithme et programmation, Thématique, Logique, architecture des systèmes, Anglais)



Après le cycle prépa,

Formation d'Ingénieur au sein de l’ESAT : Durée: 3 ans

· Diplôme National d’Ingénieur en Aéronautique

· Diplôme National d’Ingénieur en Informatique et Programmation

· Diplôme National d’Ingénieur en Télécom et Réseaux

La formation sur trois ans (six semestres) comprend un ensemble de disciplines regroupées en enseignements scientifiques (de base et technologique) et en formation d’ingénieur (sciences humaines et formation générale). Un programme de stage, des travaux pratiques, et des mini projets vient en appui de la formation.





2. Formation de Pilote de Ligne

Centre de Formation : l'Airline Flight Academy wwwafa.com.tn

Pour le les détenteurs du DEUPC (Diplôme des Etudes Universitaires du Premier Cycle (prépa aéronautique), inscription à l’AFA sur dossier :

Ø Formation de Pilote de Ligne ATPL

Conditions : aptitude médicale classe 1

et pour le tarif de 2 an de prepa c'est 3000 euros/an + 300 a 400 euros de logement,nourriture et transport.j'espere que cela vous suffura.

Bonjour,



Je suis etudiante et je recherche des retours sur l'ecole d'aviation l'ESMA.

On entend peu parler de cette ecole qui est censé etre une tres bonne ecole



Merci pour vos reponses.

Bonjour,



Je suis étudiante et je recherche des information et surtout témoignages sur l'ESMA car je n'en trouve nul part.



Merci

Salut à tous,



Je suis Francais Immigré au Canada depuis 5 ans. Je suis pilote pro Helico et avion alors hésitez pas à me poser des questions...



Bon alors pour devenir pilote déjà en Europe BONNE CHANCE. C'est chers y a peu d’Élus et c'est LONG!!!



Allez dans l'armée sinon.



Pour devenir pilote IL FAUT PAYER car c'est comme une auto école, pour apprendre à conduire tu dois de pratiquer sur une auto. Et bien c'est la même chose en aviation sauf que l'avion et le moteur de celui la coute plus chers...



OU!!!! Venez ici au Canada. Ça coute 2-3 fois moins chers et IL Y A DU BOULOT!!! Je passe mon cours instructeur débuté il y a 2 jours, je fini dans 2 mois et je suis déjà pré-embauché. Mon école: http://www.pilotageevolution.com/



Nous sommes situés à Gatineau à 10min de la capitale du Canada Ottawa. Ici pas de bouchons sur la route et les gens sont super sympas!!



Le Créateur de cette école n'est pas non plus un actionnaire comme beaucoup d'école au Canada et surtout au Québec. Il est pilote de ligne pour AIR TRANSAT! Il a volé aussi du Canadair et plus de 11 ans dans le grand nord. Autant te dire qu'il à un millier d'histoires et d'expériences!

