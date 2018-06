Auteur Message

vinz83

Membre Inscrit le 26/04/2012

2 messages postés # 26 avril 2012 16:20

Je me nomme Vincent et je me suis fais *** par Avica Formation.

Je tiens à situer et clarifier la situation. Avica Formation est une jeune et récente entreprise de formation des métiers aéroportuaires. Elle a été créée il y a environ 1 année de cela.

Bref, depuis plusieurs mois je désirais effectuer une formation "d'agent de piste": le coût était environ 1365,00 euros TTC + 150,00 euros de frais de dossier.

La formation devait commencer le 9 avril pour mon cas (j'ai appris par la suite que la session été programmée depuis le mois de novembre 2011), malheureusement elle fut repoussée de semaine en semaine jusqu'au 21 avril jour auquel on m'a averti par sms le début de cette soit-disant formation.

Je débarque de Haute-Savoie en voiture, environ 600km donc jusqu'à Marseille (place de la Joliette).

Avec une bonne 1/2 heure de retard sur l'heure de RDV le secrétaire-commercial débarque et peuvent commencer les cours avec environ 2h de retard.

Bref encore rien de grave à ce niveau là.

Malheureusement dans l'après-midi on nous annonce que la direction de Paris refuse qu'on poursuive la formation (déjà commencée). La raison est qu'il n'y a pas assez de candidats et que ce n'est pas assez rentable pour AVICA Formation.

Scandaleux, pour certains d'entre nous qui attendent depuis 4, 5 voire 6 mois.

Aucun remboursement, aucune excuse....des ***...une entreprise *** !!!

Certains d'entre nous venaient de Corse, de Haute-Savoie.....

Bref espérons tout de même que certains financements délivrés soit par le Fongecif ou pôle emploi, ou le conseil général... soient alors reversés pour une autre formation identique mais sérieuse et professionnelle.

Donc ATTENTION C'EST DES *** !



Modération : les termes non appropriés sur un forum public ont été remplacés par des ***. (Dernière édition le 8 mai 2012 09:38)

HansTRAX

Membre Inscrit le 31/03/2006

463 messages postés # 26 avril 2012 16:36

Merci pour ce retour, un autre internaute avait publié un message similaire il y a quelques temps et en furetant sur le web, on trouve facilement d'autres messages du même type.

Mon avis est maintenant définitif sur cette boite !

blowlamp59

Membre Inscrit le 02/01/2009

267 messages postés # 27 avril 2012 09:40

Avec ce genre de formation , une des règles d'or est de vérifier (avant de payer) ,des informations telles que :"Formation agréée par l'Etat /Education Nationale/ Chambre de Commerce/ Conseil Régional etc...".C'est le seul gage de sérieux!

De plus un coup de téléphone en amont ( AVANT de payer quoi que ce soit, j'insiste!!!) avec l'exigence de leur part de donner les coordonnées de personnes ayant déjà suivi une de leurs formations et pouvant donner leur avis, se révèle souvent un excellent révélateur de l'honnêteté de ce genre de société.



Refus:DANGER ! car c'est souvent la "question qui tue". ..



Ce genre de requins surfent sur le vague du chômage et de la nécessité/le désir de formation des jeunes.

Toujours vérifier AVANT de signer et PAYER quoi que ce soit.Maintenant, veillez à soigner la publicité de ce genre d'escroc...

_________________

If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future.



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

bee0411

Membre Inscrit le 29/04/2012

1 message posté # 29 avril 2012 10:07

Bonjour,



Pour continuer:

J'ai fait partie d'une cession de formation.

Je témoigne aussi du manque de sérieux, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir les attestations, mais les contenus de cours étaient trop légers, recopiés sur un "tableau" et plein de fautes, car pas de support de cours pdt la formation.

Les supports distribués à la fin n'en ont que le nom!!!!!



Pour info: aucuns stage comme indiqué sur le site!!!

Résultat au moment de postuler en intérim: pas possible car aucunes maitrises du logiciel (gaetan)!!!!!!



Bref je déconseille AVICA!

Par contre je recommande L'ESMA!

fabulline

Membre Inscrit le 11/05/2012

1 message posté # 11 mai 2012 12:04

bonjour

oui véritable [termé modéré] à ne pas faire de formation chez eux pas de sérieux

des formations sans cesse reporter pour oui pour un non (Dernière édition le 4 octobre 2013 08:59)

cristie60

Membre Inscrit le 14/06/2013

1 message posté # 14 juin 2013 11:53

Bonjour, suite a une demande de renseignements il y a 1 mois, j'ai été contacté par Avica Marseille.

Je viens juste de recevoir la reponse, qui m'a fait bien rire!

En effet, il parait que l'on s'est parlé au téléphone!!!!!! et je suis convoquée pr un entretien et dépot de dossier complet(inscription/paiement ou accompte) le 13 juin a 15.30 : mail reçu ce jour a 9h: nous sommes juste le 14!!!!

Des documents joints: du blabla....pour vous expliquer comment obtenir des aides a la formation....

Il est vrai que: une demande de formation se fait la veille pour le lendemain!

et quand on est contacté le 14 pour un rdv le 13, ca fait super sérieux!

et que habitant à 880km, étant demandeur d'emploi, sans indemnisation, je peux du jour au lendemenain, descendre en voiture/avion ou train comme ca et me trouver vite un logement car la formation commence: Attention le 17 Juin!

Franchement comment a votre avis j'ai pris ce mail?

Ca ne fait vraiment pas serieux!

Donc jolie reponse pour leur signifier ce que je viens de vous expliquer et leur dire, que je ne suis plus interessée!

et en cherchant par hasard sur le net, je viens de trouver ce forum: ce qui me rassure, c'est que je ne me suis pas trompée sur leur compte, et que dans l'eventualité ou je continuerais a vouloir faire ce genre de formation, je passerai par ce site qui recommande les "centres de formation" qui tiennent la route/voir je dirais:Officiel.

Pour info: stage en 175h et 1690e

Et le meilleur pour moi, c'était le CV joint avec Lettre de recommandation de la Formatrice Anglais: là, j'ai trouvé exellent ce petit plus!!!! Un vrai petit bijoux de sérieux!!!!!

Bref bon courage a ceux qui y sont, désolé pour ceux qui se sont fait avoir et quand a moi, je ne valide rien, et je vais les mettre en Spam, afin qu'il ne me relance meme pas!

(quoique, je vais attendre quand meme, voir si ils osent me répondre!

Et merci a ceux qui donnent des informations pour nous mettre en garde, si on ne voit pas le piège! (j'avais bien pré-senti [terme modéré]) (Dernière édition le 4 octobre 2013 09:00)

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 14 juin 2013 14:17

Comme toutes formations "ab initio" bien se renseigner sur l'école, si elle est reconnue, si elle possede de solides références, bref, ne pas signer trop vite pour une formation aléatoire, et ne rien payer sans garanties !



ESMA ?...



Et pour les plus aventureux d'entre-vous :



Cameroon for ever... (Dernière édition le 14 juin 2013 14:32)

_________________

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...

mars13

Anonyme Inscrit le 18/02/2014

1 message posté # 18 février 2014 13:59

Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.

Polypode

Membre Inscrit le 26/09/2014

1 message posté # 26 septembre 2014 16:50

Avica groupe a fermé sa branche avica formation car sa réputation était déplorable.

Une sarl a été créée sous le nom d'AFA Avenir Formations Aéronautique avec pour nom commercial Air Pro Formation.

Ceux qui se sont fait avoir par Avica peuvent maintenant se faire avoir par Air Pro Formation / AFA



Des preuves ? :



https://mobile.twitter.com/AirProFormation



Mentions légales - AIR PRO FORMATION - MARSEILLE

airpro-groupe.com/23.html

Centre de Formation Agent d'Escale, Piste, Sûreté, Sécurité. ... Propriétaire : Sarl AFA / Avenir Formations Aéronautiques – SARL 528948227 – 163 Avenue du ...



fr.linkedin.com/pub/yoan-penalba/90/273/804

Région de Nîmes , France - ‎Commercial chez Air Pro formation

Descriptif de Yoan Penalba. Poste actuel. Commercial chez Air Pro formation; Commercial chez Air Pro Formation. Postes précédents. Commercial chez Avica ...



Avica afa air pro formation, c'est pareil

par : marc13105

Air Pro Formation est le nouveau nom de AFA et AVICA, mais ce sont les memes personnes.

donc ceux qui connaissent Avica de réputation savent à quoi s'en tenir

posté le 7/09/14 à 19:38



http://www.societe.com/societe/avenir-f ... 8227.html#



Airpro-groupe.net - AIR PRO FORMATION - whois - wa-com.com

wa-com.com/airpro-groupe.net - Traduire cette page

airpro-groupe.net : Centre de Formation Agent d'Escale, Piste, Sû,reté,, Sé,curité, . Mé,tiers de ... Registrant Email: formation@avica-groupe.com. Registry ...

Krounch

Anonyme Inscrit le 06/06/2018

1 message posté # 6 juin 2018 13:54