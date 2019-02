Devenir pilote avec un bac PRO ou BTS

Je confirme. Théoriquement le Bac S n'est pas une absolue nécessité pour devenir pilote de ligne.Cependant, le niveau de sélection pour rejoindre l'ENAC est tel , que j'imagine assez mal quelqu'un de non bachelier passer le concours sans problèmes.De plus saviez vous que la première cause d'échec au concours est le niveau insuffisant en anglais ? Cela est bon à savoir...

Quant à l'admission parallèle par les aéroclubs , elle est possible, mais demande de gros, très gros moyens financiers.Par curiosité j'invite Aymeric à se rendre sur le site de l'Ecole de pilotage Amaury de la Grange ( http://www.amaurydelagrange.com/fr/form ... -atpl.html ) qui lui donnera un bon aperçu de ce que coûte une telle formation.

