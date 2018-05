Etudes en Russie, c'est peut-être intéressant....

Première condition d'admission : Aimer la neige et le froid.



.

Prix pour l’année scolaire 2012/2013 dans L'Université Aéro Mikhaïl Féodorovitch Réchétov, Sibérie .



Niveau de préparation et le prix pour les étudiants étrangers.



Cours préparatoire de langue russe (1 an)



Langue russe (1 an, 768 heures) 1-6 personnes : 3400 €

Langue russe (1 an, 768 heures) 6-10 personnes : 2050 €

Langue russe (1 an, 768 heures) Plus de 10 personnes : 1850 €



Exemples de modules



Informatique et technique de calcul. Bachelier : 3000 €

Systèmes informatiques et technologies. Bachelier : 3000 €

Ingénierie de programme. Bachelier : 3000 €

Mathématique appliquée. Bachelier : 3000 €

Exploitation technique des appareils et moteurs volants. Bachelier : 3000 €

Exploitation technique des systèmes électriques d'aviation et des complexes de pilotage et navigation. Bachelier : 3000 €.

Physique. Bachelier : 1700 €.

Constructions mécaniques. Bachelier : 1700 €

Assurance technologique de l'industrie des constructions mécaniques. Bachelier : 1700 €

Mécatronique et robotique. Bachelier : 3000 €

Informatique appliquée . Bachelier : 1800 €.

Publicité et relations publiques : Bachelier : 2300 €

Technologies innovantes. Bachelier : 2100 €

Informatique et technique de calcul (Informatique théorique, Systèmes de micro-informatique, Systèmes intellectuels, Modélisation d'ordinateur, Systèmes d'information et d'exploitation, Technologies informatiques dans des écosystèmes fermés. Master : 3500 €.

Analyse d'ordinateur et interprétation des données, Sécurité et protection de l'information)

Systèmes et technologies informatiques (Gestion des données, Systèmes informatiques en mathématique, Technologies multimédia ) Master : 3500 €.

Physique (Physique de nanosystèmes, Physique des matériaux pour des technologies cosmiques). Master : 1980 € .

Exploitation technique des appareils et moteurs volants (Exploitation technique de la technique cosmique et d'aviation). Master : 3400 € .

Exploitation technique des systèmes électroniques d'aviation et PNK (Analyse et synthèse des caractéristiques techniques d'exploitation de la technique cosmique et d'aviation). Master : 3400 € .

Constructions mécaniques (Technologie et installation de la production de soudure). Master 2000 €.

Assurance technologique de l'industrie des constructions mécaniques (Mécanique des proсessus technologiques, Systèmes de la transmission des objets des constructions mécaniques). Master: 2000 € .

Organisation et gestion des productions de haute technologie. Master : 1200 € (Dernière édition le 6 décembre 2013 13:34)

_________________

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...