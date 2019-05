formation en Cours D’emploi. (FCE)

Auteur Message

mike lewis

1 message posté # 15 décembre 2014 17:06

Bonjour a tous!

je suis titulaire dune licence B1.et d'une Qualification de type ATR42/72 500-600 sauf que pour apposer la qualification de type sur ma licence il me faut cette fameuse FCE (formation en cours d'emploi) qui est devenue obligatoire, j'ai postulé pour un poste et il ne veulent pas me prendre sans cette formation "FCE" sur ATR et je ne sais pas ou la passer.

Connaissez vous une structure agrée PART 147 qui pourra me faire passer cette formation svp.

c'est très important merci pour les futures info.



lewis.

Fishbed21

1 638 messages postés # 16 décembre 2014 12:59

Formation en cours d'emploi ? C'est nouveau ?



# 16 décembre 2014 13:07

HansTRAX

463 messages postés # 19 décembre 2014 13:38

la FCE ne se fait pas en 147, c'est à un atelier 145 de le faire.

michka12

# 8 mai 2019 08:21