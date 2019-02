Pilote de Jet privé

_________________ L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...

Récapitulons, tu as 21 ans, ton niveau d'anglais est bon et si tu as une relative bonne santé, tu es bon pour le service... Mais le plus dur reste à faire : Trouver du pognon pour te lancer...



Un lien pour te donner une idée :



Professional Pilot ...



Aux USA, ce ne sont pas les écoles qui manquent, mais il faut bien lire leurs programmes qu'ils proposent... La plupart du temps on peut faire de substantielles économies en choisissant bien sa formation...



Par exemple, sur le lien que j'ai mis, l'école inclue dans son programme de pilote professionnel, la qualification instructeur et instructeur vol aux instruments, ça, tu peux très bien t'en passer...



Donc la voie a prendre dans un premier temps :



- Private licence

- Commercial licence

- Instrument rating

- Multiengine rating. (Dernière édition le 20 avril 2015 02:29)

_________________

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...