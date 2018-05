ESMA Aviation Academy

Bonjour Nico,

J'ai fait un peu le même cheminement que toi il y a bien des années, je n'ai pas la réponse à tes questions, mais je voudrais te faire part du parcours d'un Français qui a été refusé à l.ENAC pour desraisons médicales et qui est parti aux US pour faire sa formation et qui aujourd'hui pilote pour Delta.

Je te suggère d'aller lire ses anciens écrits sur son blog Journal de Danny pilote d'avion ambulance, diverses petites et moyennes compagnies, jusqu'à l'une des plus grandes.

La vison américaine de la formation est à l'image du pays : pas de cadeaux, mais pas de barrières ni d'a priori comme en France. J'espère que cela pourra t'aider, même si tu ne veux pas tenter l'aventure.

Bonne chance et bonnes année aux commandes.

