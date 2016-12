Devenir Ingénieur en Aéronautique

Auteur Message

Audrey64

Membre Inscrit le 25/11/2016

2 messages postés # 25 novembre 2016 21:17

Bonsoir ,

Je suis diplôme d'un BAC S-SVT option maths.

je suis actuellement en BTS ATI (Assistance technique d'ingénieur) et je souhaiterais m'orienter vers une école d'ingenieur pour prétendre à devenir ingénieur dans l'aéronautique.

Je sais qu'il existe plein de spécialité dans 'Ingénieur en Aéronautique' mais je me concentre sur mon école pour le moment.



Ma question est la suivante :

Peut - on prétendre à devenir Ingénieur en Aeronautique en passant par la voie Ingénieur Généraliste en alternance dans une entreprise aéro??



Car pour la seul école qui propose ingénieur aéro en alternance c'est le CNAM et il prenne pas les BTS ATI , il faut une prépa ATS entre deux.



C'est mon rêve absolu de travailler sur avion ... une passion...

Si vous avez des conseils ou des voies a me suggérer , je prends



Merci d'avance !!!

foxaero

Membre Inscrit le 06/12/2016

4 messages postés # 6 décembre 2016 19:54

Bonjour audrey,

Une question bête mais pourquoi devenir ingénieur aéronautique, que recherches tu en particulier ?

As tu déjà eut une expérience de travail sur avion ? si oui quel type ?

Merci

Audrey64

Membre Inscrit le 25/11/2016

2 messages postés # 10 décembre 2016 21:06

Bonjour foxaero

Oui j'ai déjà eu des expérience en avion. (Vol Dr400....)

Je suis une passionnée de l'aéronautique.

Je suis en BTS en alternance chez un sous traitant aéronautique et j'ai été amené à aller sur avion pour maintenance.

J'ai mon BIA et je pense passer bientôt ma licence de pilote..

Je souhaiterais devenir ingénieur d'essais aéronautique...

Mais je n'ai pas les capacités avec mon bts pour entre dans une école d'ingénieur aero. Donc me conseilles vous prépa ATS et école ingénieur aéronautique ou plutôt une école ingénieur généraliste?

Slyze33

Membre Inscrit le 24/01/2014

26 messages postés # 11 décembre 2016 12:34

Bonjour,



Je ne connais peu d'écoles d'ingénieurs qui recrutent après un BTS, la mienne recrutant par exemple des DUT,Prepas, licences.



Ce que je te conseillerais personnellement c'est de poursuivre après ton bts en licence (il me semble qu'il y en a une en aéro si je me trompe pas) et d'essayer à la fin de la L3 d'intégrer une école en admission sur titre.

Toutefois, il faut savoir que pour avoir une chance sérieuse d'être pris il faut avoir un bagage en maths/physique => donc une licence maths/physique/meca...



Cdt

_________________

Not livin' on earth

sainthubert

Membre Inscrit le 23/01/2009

37 messages postés # 16 décembre 2016 20:26