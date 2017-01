Métier Compagnie aérienne

Bonjour,



Je me demandais par curiosité quel était le profil des responsables du choix de nouveaux avions dans une compagnie aérienne? En clair, je me demandais quelles étaient les personnes qui pesaient le pour et le contre entre tel et tel avion, quels parcours ils avaient fait.



En espérant que vous pourrez m'aiguiller :-)

Cdt

_________________

Not livin' on earth