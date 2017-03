Reconversion professionnelle à 48 ans

Bonjour,



Je me présent, j'ai 48 ans un CAP mécanicien d'entretien et un BEP d'électronien.

Voici mon parcours professionnelle à ce jour:

-Formation puis installateur en Radiotéléphone dans les années 90(beaucoup de cablage et réglages)

-Militaire de Carrière dans la Legion.

-Chef de service dans un parc aquatique

-Responsable des services généraux pour le compte d'une multinational

-Responsable d'ateliers de production de batterie de voiture pour ce même groupe.

-Créateur d'un magasin d'articles de sport en région parisienne.

-Puis jusqu'à ce jour, technicien dans une résidence de tourisme en Haute Savoie.



Aujoudhui, je cherche à allier ma passion pour l'aviation et ma vie professionnelle.

J'ai donc décider de m'installer soit à Toulouse, soit à Bordeaux qui sont deux pôles d'activités importants en aéronautique pour concrétiser mon projet proffessionnelle.

Je recherche en priorité un poste technique et manuel au contact des avions.

La cerise sur le gâteau serai de travailler sur avion militaire chez Dassault.

Ma recherche sur le web m'a permis de découvrir le metier d'ingrateur câbleur aéronautique qui porte aussi le nom de monteur câbleur selon le site et que l'ont peu exercer avec un CQPM.



J'en arrive à mes questions:

- Quelqu'un a-t-il une expérience dans ce metier pour m'en parler ?

- Dans laquelle de ces villes Toulouse ou Bordeaux ai-je le plus de chance de trouver du travail ?

- Avez-vous des recommandations concernant un organisme de formation (AFPA, Derichebourg, GRETA, AFPI....) ?

- Avec mes qualifications et mon expierience proffessionnelle, puis prétendre à d'autres métiers où responsabilités avec toujour comme objectif un travail technique au contacte des avions ?



Étant dans une phase de réflection recherche, n'hésitez pas à me donner vos conseilles et expériences.



Amicalement

Repman (Dernière édition le 10 mars 2017 09:52)