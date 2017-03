Reconversion post-militaire

Bonjour à tous,



Je suis nouveau sur le forum, mais nécessite un coup de pouce.

En effet après 5 ans d'active chez les parachutistes de l'armée de terre, je souhaite me réorienter dans le domaine de l'aéronautique et notamment de l'inspection qualité structures.



Cependant je ne dispose d'aucun contact ni de connexion sur ce métier, et ai besoin de remplir 3 enquêtes métier pour la constitution de mon dossier de reconversion.



Je fais appel à votre temps afin de répondre à mes questions, sur se métier qui est mon leitmotiv et risque de devenir le mien

J'espère pouvoir échanger, avec certain d'entre vous qui accepterons de me partager un peu de leurs expériences.



Merci d'avance et bien cordialement,

Pierre.