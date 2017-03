Ingénieur d'essai en vol

Bonjour ,



Je m'adresse aux ingénieurs d'essai en vol ( Si il y en a sur ce forum )

J'ai quelques questions quant au métier et aux études pour y arriver ...



Tout d'abord , qu'avez vous effectué comme parcours pour en arriver à ce boulot ?

Pensez vous qu'en passant par la filière Ingénieur mécanique et après réaliser en master spécialisé en aéronautique me permettra d'y parvenir ?



Merci de vos réponses , j'aurais surement d'autres question à l'avenir .



Cordialement ,