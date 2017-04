Appel à participation USAIRE Student Award

Bonjour à tous et à toutes,



Vous êtes intéressées par un super stage dans le secteur de l'aéronautique ? Ou vous êtes simplement motivées pour réfléchir et développer votre culture sur un sujet d'actualité ?



Dans ce cas, je vous invite à participer à l’USAIRE Student Award : c'est le concours aéronautique européen reconnu par les professionnels du secteur (Rolls-Royce, Air France, Airbus, Boeing...). Le sujet de cette année est : « Du design à la supply chain, de la production à la vente, de la start-up à la certification : la digitalisation en faveur de la réduction des coûts ».



La participation au concours, seul ou en binôme, se fait en 2 étapes : tout d’abord 1 page de réflexion à rendre au plus tard le 14 mai ; puis si vous faites partie des finalistes, un travail final en 10 pages à rendre le 3 septembre.



Les prix sont particulièrement motivants, voici quelques exemples de la précédente édition : billets d’avion pour Singapour et New-York, chèques, cadeaux high-tech, visites de sites industriels… Ainsi que la possibilité d’obtenir un stage et de rejoindre l’association ORAJe.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.usairestudentaward.org