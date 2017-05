Entrer à l'ENAC

Salut tout le monde,

actuellement étudiant en 1ère S j'aimerais beaucoup devenir contrôleur aérien.



J'ai beaucoup regarder comment parvenir à mon objectif, et je souhaite passer par l'ENAC après 2 ans de prépa MPSI (que j'espère réussir).



Néanmoins j'aimerais connaitre les plus qui pourraient me démarquer des autres candidats (ou qui pourrait me mettre à leur niveau) en tant qu'implication dans le monde aéronautique (vol, etc) pour avoir plus de chances de réussir mon intégration à l'ENAC (si bien sur j'ai le niveau pour passer maths sup).

Merci en avance de vos réponses