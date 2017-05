tracer ou obtenir la courbe Pu(Vp)

Bonjour,

On utilise souvent la courbe Putile (Vp) d'une avion pour rechercher le régime de vol auquel il faut se placer.

J'aimerai savoir comment on trace cette courbe de puissance utile ou savoir comment la retrouver éventuellement avec des abaques pour pouvoir la fabriquer.

J'utilise un avion de modélisme et je voudrais tracer cette courbe.

Quelqu'un peut-il m'éclairer ? merci d'avance .