licence pour travailleur hors UE

Bonjour à tous, tout d'abord pour vous expliquer la situation, j'ai étudié le commerce et non l'aviation donc jr n'y connais absolument rien et j'ai beaucoup de difficulté à trouver des réponses à mes questions.



Je m'explique. Mon cousin est ingénieur en aeronotique, il a 10 ans d'expériences au seins de la compagnie Latam à Bogota et il a aussi une formation de technicien. Il m'a demandé de me renseigner pour lui car il aimerai venir travailler en Europe ou Asie.



Concrètement pour passer la licence Part 66 (il me semble), que dois-je lui dire concernant la durée, où s'inscrire et le prix surtout. Les termes utilisés sont souvent techniques, j'ai pu compreindre qu'il y a des modules à passer mais tres dur pour moi de comprendre l'ensemble des démarches, d'où le fait de venir vous demander de la lumière ici.



Pour information il serait hébergé en Ile de France, dans quelle école pourrais t'il aller ?



Merci à vous



Bien cordialement ,



Franck