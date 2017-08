Différents cursus cadets ou autres pour devenir pilote de ligne

Bonjour,



Alors voilà, je suis en 1ère S et passe dans un mois en Terminale S. Je suis passionné d'aviation depuis toujours et j'ai fais mon choix définitif après le passage du Brevet d'Initiation aéronautique : je souhaite devenir pilote de ligne, à tout prix.

Je me suis renseigné sur plusieurs sites et j'ai vite compris, même si je le savais déjà plus ou moins, que les études coûtaient très cher avec à la clef, aucune assurance de trouver un emploi dans une compagnie. J'ai donc orienté mes recherches vers les filières cadets telles que celles de EasyJet ou encore WizzAir qui proposent entre autre une promesse d'embauche dès la sortie de l'école. A ce que j'ai compris, les 3 écoles qui proposent des filières cadets sérieuses avec de réelles promesses d'embauches à la clef sont L3 Airline Academy, CAE Oxford et FTEJerez, toutes les 3 en Angleterre.

Aller en Angleterre, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai la nationalité anglaise grâce à ma mère et je parle également couramment anglais. Pour ce qui est de ma motivation à devenir pilote, elle est gigantesque ; je passe tout mon temps libre à me renseigner autour de tout ce qui touche à l'aéronautique, du moins technique au plus technique, et je tente d'assimiler un maximum de connaissances car je trouve cela passionnant. Sans compter mon intérêt pour les simulateurs de vol tels que FSX ou P3D...

Au niveau de mes notes, j'ai de très bonnes moyennes en maths (de 14 à 16,5/20), mais des moyennes insuffisantes en en Physiques-Chimie (10/20), mais cela ne date que de cette année (j'avais au delà de 15 en seconde, par exemple) et je compte redoubler d'effort l'année prochaine notamment dans cette matière. Je suis également dans une section internationale qui me rajoute environ 8 heures de cours en ANGLAIS par semaine nommée la "SLI" (Section Linguistique Internationale). C'est assez sélectif et c'est en Anglais, donc je suppose que ça peut être un point fort pour intégrer ce genre de filières cadets ?



En revanche, j'avoue être perdu entre les différentes formations qui existent, je ne sais même pas quand "apply" aux programmes cadets ! Cela se fait en début d'année, ou plutôt en fin d'année ? Enfin bref, je suis assez perdu.

Donc voilà, je demande dans ce thread des informations supplémentaires, si vous en avez, concernant ces programmes cadets. Je suis en vacances d'été en ce moment et j'ai donc pas mal de temps pour faire des recherches autour des différents cursus mais je fais également appel à vous pour me faciliter la tâche si vous avez déjà des renseignements ou si vous êtes éventuellement un ancien cadet ? Je suis preneur de toute information ou même autre cursus !





Merci d'avance pour vos éventuelles réponses,

Rayane