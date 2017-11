Comment faire pour passé dans la maintenance et obtenir Licence Part.66

Bonjour,



Je travaille actuellement depuis 5 ans en interim comme électricien aéronautique et ne possède qu'un CQPM de Monteur Câbleur Aéronautique. Je souhaiterai passé dans la maintenance aéronautique et obtenir une licence part.66 pour les avion turbine. J'ai donc quelques questions :



- Est-ce que je dois faire une formation de mécanicien aéronautique ?

- Quelle est la différence entre une B1.1 (avion turbine) et une B2 (avionique) ?

- Étant en interim actuellement est-il possible de se les faire financée ?

- Si non, est-ce que sa vaut vraiment le coup de se les financer soit même car je suis extra-motiver ?



Merci j'attend vos réponse avec impatience :-)



PS : Désolé si il y a des fautes d'ortographe